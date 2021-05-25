Объем турецкого экспорта в Азербайджан за последние 20 лет вырос более чем в восемь раз, сообщил глава Ассоциации экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле на заседании торговых делегаций Азербайджана и Грузии.

Если в 2000 году объем поставок из Турции в южно-кавказскую республику составлял $230 млн, то по итогам 2020 года этот показатель вырос на 805% – до более чем $2 млрд.

«Наибольший рост экспорта в Азербайджан наблюдается в сфере оборонной и авиационной промышленности – на 194%, до $261 млн. Экспорт продукции оборонной и авиационной промышленности в Азербайджан в первые четыре месяца 2021 года вырос на 1 233,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $117,3 млн», – отметил Гюлле.

Он также привлек внимание к наращиванию турецкого экспорта в Грузию.

«Экспорт в Грузию в 2000 году составлял $132 млн, а по состоянию на 2020 год вырос на 1007% – до $1,4 млрд. Турция лидирует в списке торговых партнеров Грузии и занимает второе место в списке торговых партнеров Азербайджана», – сказал глава Ассоциации.

В январе-марте 2021 года Азербайджан экспортировал в Турцию 3 млрд кубометров природного газа, что на 15,8% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Экспорт ненефтяной продукции в Турецкую Республику вырос в 1,6 раз, составив $163,1 млн.