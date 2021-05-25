Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США сообщило о том, что марсоход Curiosity обнаружил на поверхности Красной планеты соединения, которые могут являться частицами органических солей.

Находка показывает, что на поверхности планеты, вероятно, протекали химические реакции, свойственные для органической жизни. Сами по себе обнаруженные частицы не доказывают, что на Марсе когда-то существовала органическая жизнь, но косвенно указывают на такую возможность.

К тому же сведения о составе атмосферы и почвы имеют огромное значение для будущей колонизации планеты человеком. Наличие или отсутствие определенных минералов показывает, у каких растений могут быть шансы прижиться в условиях Марса, отмечают ученые.

В NASA разъяснили, что исследования, проведенные при помощи данных, полученных от марсохода Curiosity, указывают на возможное присутствие в марсианском грунте ацетата кальция, ацетата магния и оксалата магния. Количество содержащихся веществ изменяется в зависимости от места забора пробы.

NASA заявило об обнаружении на Марсе органических молекул еще в 2018 году. Обнаруженные недавно соединения пока относятся учеными к предположительно органическим солям, поскольку найденные Curiosity химические вещества могли образоваться иным способом.