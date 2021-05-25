Исламофобия, словно раковая опухоль, распространяется по всему миру, в особенности на Западе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к участникам I Международного симпозиума на тему «СМИ и проявления исламофобии», который проходит в Анкаре.

Вражда к исламу проявилась на примере многих трагических событий, от Боснии и Герцеговины до Мьянмы, подчеркнул лидер Турецкой Республики: «После терактов 11 сентября власти США начали проводить стратегию «демонизации мусульман», что стало отправной точкой для распространения антиисламских настроений во многих обществах, где вирус ненависти к исламу и без того уже присутствовал на культурном уровне».

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что западные госструктуры, ответственные за обеспечение безопасности населения, сейчас просто-напросто соревнуются в проявлениях вражды к исламу. Лидер страны напомнил, что Европа поколениями боялась турок, отождествляя их с исламом. Тем самым осуществлялись попытки отвлечь общественное внимание от проблем, связанных с политической раздробленностью Европы.

Президент также указал на то, что радикальные течения, которые еще до вчерашнего дня считались маргинальными, сегодня формируют политическую повестку дня, и это лишний раз свидетельствует о том, что Запад находится в болоте. Вместо того, чтобы вырваться из этой трясины, западные страны предпочитают глубже увязнуть в этой опасной тенденции, подчеркнул Эрдоган.

«Те, кто считают геноцид евреев периода Второй мировой войны особым исключением, сегодня сплачивают антиисламские ряды. Там, где ограничиваются свободы, не может быть и долгосрочного процветания. Те, кто отрицает этот факт, в действительности выступают не против ислама, а против собственного будущего», – продолжил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что Запад, вместо того, чтобы привлечь внимание к масштабам исламофобии, выбирает легкий путь и сам попадает под влияние радикальных течений. Для исправления ситуации честные политики, интеллигенция, представители СМИ и религиозные деятели во всем мире должны выступить единым фронтом в борьбе с такой болезнью, как исламофобия.

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что единство в исламском мире приблизит успех борьбы с исламофобией. Президент Эрдоган подчеркнул: сообщества, подверженные угрозе исламофобии, должны объединиться и тесно взаимодействовать на международной арене.