Американский стартап Upside Foods пытается популяризировать в США курятину, выращенную из стволовых клеток. Искусственное мясо появится на полках магазинов в Штатах уже во второй половине 2021 года, пишет Nerdist.

По словам генерального директора Upside Foods Умы Валети, их курятина делается не в лаборатории, а в «чистых промышленных помещениях» – первых в мире, где «можно производить мясо непосредственно из животных, без необходимости выращивания или убоя».

Других подробностей о производственном процессе в Upside Foods не раскрывают, равно как и цену продукта. Валети лишь добавила, что конечная цель компании – предложить потребителю экологически чистое мясо, которое «полезно для вас, планеты и животных».

Гендиректор верит, что их курятина поможет накормить население Земли, которое к 2050 году разрастется до 10 миллиардов человек.

Upside Foods – не пионеры на рынке искусственного мяса. Еще в прошлом году курятина «из пробирки» производства американской компании Eat Just была одобрена к продаже властями Сингапура. Попробовать куриные наггетсы, при производстве которых не пострадало ни одно животное, можно пока только в одном ресторане города. Стоимость такого блюда – $23.

Клетки для продукта от Eat Just вначале приобретаются у кур путем биопсии, культивируются в биореакторах объемом 1 200 литров, а затем комбинируются с растительными ингредиентами.

Представители компании подчеркивают, что их курятина не содержит микробов, в отличие от натурального мяса птицы. Напротив, в мясе из пробирки более высокое содержание белка, аминокислот, минералов, полезных жиров и других питательных веществ. В производстве искусственной курятины также не используются антибиотики, утверждают в Eat Just.

Во многих странах мира пока воздерживаются от одобрения производства искусственного мяса из пробирки, т. к. до сих пор не известны все возможные последствия его употребления для человека.