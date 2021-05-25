В Газе помянули погибших

ХАМАС провел в Газе церемонию поминовения мирных жителей и бойцов Сопротивления, погибших в течение 11-дневных ударов Израиля по блокадному сектору. В результате ракетных обстрелов погибли 248 палестинцев, в том числе 66 детей и 39 женщин, ранены порядка 1950 человек. В Израиле за время конфликта погибли 12 человек, в том числе 2 детей, ранены 50. С 21 мая объявлен режим прекращения огня. #ХАМАС #погибшие #Газа