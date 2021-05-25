Российские бомбардировщики впервые прибыли на авиабазу Хмеймим

Минобороны РФ опубликовало видео прибытия в Хмеймим в Сирии трех дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Воздушно-космических сил России Ту-22М3. Они приземлились на авиабазе впервые. Их экипажи отработают учебные задачи над акваторией Средиземного моря, после чего вернутся на родину. Ранее Ту-22М3 использовали для того, чтобы наносить удары по объектам противников режима Асада. #Ту22 #Сирия #Россия