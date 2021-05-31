ПОЛИТИКА
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В Индии лечат COVID-19 навозом. Врачи призывают остановить безумие
В штате Гуджарат на западе Индии люди наносят на себя… навоз, смешанный с коровьей мочей. Затем смывают это молоком, тоже коровьим. Корова считается священным животным в индуизме. Некоторые верят, что ее фекалии повышают иммунитет к коронавирусу и помогают вылечиться от него. Медики призывают людей отказаться от подобной практики из-за огромного риска подхватить другие инфекционные болезни. Индия на втором месте в мире по числу заразившихся COVID-19 и третья по числу умерших. #Индия #навоз #лечение
В Индии лечат COVID-19 навозом. Врачи призывают остановить безумие / Others
31 мая 2021 г.
Истории
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