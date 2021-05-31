В Индии лечат COVID-19 навозом. Врачи призывают остановить безумие

В штате Гуджарат на западе Индии люди наносят на себя… навоз, смешанный с коровьей мочей. Затем смывают это молоком, тоже коровьим. Корова считается священным животным в индуизме. Некоторые верят, что ее фекалии повышают иммунитет к коронавирусу и помогают вылечиться от него. Медики призывают людей отказаться от подобной практики из-за огромного риска подхватить другие инфекционные болезни. Индия на втором месте в мире по числу заразившихся COVID-19 и третья по числу умерших. #Индия #навоз #лечение