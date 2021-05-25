Более 10 миллионов сообщений о переводе триллионов долларов в день – то, как на практике работает Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT). Эта система не является платежной, она лишь передает сообщение об осуществлении транзакций. Отключение от SWIFT не означает запрет на трансграничное движение капитала, а только на сообщение о его движении.

Сейчас мало кто помнит, что когда-то был список Магнитского, который США ввели еще в 2010 году. Несмотря на это, через два года Россия вошла в ВТО, а еще через два года произошли украинские события, из-за чего количество санкций резко увеличилось. Самым трудным ограничением тогда стал запрет на предоставление среднесрочных и долгосрочных кредитов российским коммерческим предприятиям. Это привело к сокращению притока иностранной ликвидности.

Если в страну приходит меньше денег (приток ликвидности или капитала), чем уходит, наступает дефицит платежного баланса, а курс нацвалюты падает так, чтобы покрыть этот дефицит. В 2014 году основное сокращение притока капитала было вызвано обвалом цен на нефть. Запрет на предоставление кредитов российским компаниям добавил лишь 10% к падению курса рубля.

Причина: в Россию всегда приходит капитал, так как нефть и газ очень востребованы в мире, а бюджет России меньше, чем мог бы быть при нынешних ценах на сырье. Это стало следствием того, что вся сверхприбыль от экспорта углеводородов уходит на пополнение резервов.

Таким образом, экономика России уже упала, и упала тогда, когда обвалились цены на нефть, а власти придумали точку отсечения: в российский бюджет идет лишь две трети выручки, так как точка отсечения сейчас чуть более 42 долларов при средней цене на нефть в 60. Это первая причина продолжающейся стагнации доходов россиян.

Вторая серьезная причина – жесткая денежно-кредитная политика Банка России в 2015-2017 годах и ее последствия. Российский внешний долг и бюджетный дефицит находятся на низком уровне при колоссальных резервах как бюджета (ФНБ), так и международных резервов ЦБ РФ, которые в совокупности оцениваются в 589,5 млрд долларов. Это говорит о том, что и денежная масса сокращена, и в бюджет идет меньше доходов. Россия туго затянула пояс и живет скромнее, чем могла бы.

По этим двум причинам благосостояние населения не поднялась с того дна, которого достигли еще 6 лет назад. Не удивительно, что ведущие западные экономисты в своих исследованиях часто пишут о том, почему санкции против России не работают. Причина даже не в том, что российская экономика устойчива, хотя и это правда с учетом дна падения в 2014-2015 годах, а в том, что потенциал экономических ограничений практически исчерпался еще до нынешних угроз об отключении от SWIFT.

Если Россия перестанет поставлять энергоресурсы в Европейский союз, то цены на энергетику взлетят настолько, что, например, мерседесы никто не будет покупать из-за их дороговизны.

Углеводороды – это не только энергия, необходимая для промышленного производства, но и сырье для производства материалов и комплектующих для высокотехнологичной продукции. Падение экономики ЕС обрушит всю мировую экономику, так как этот регион является одним из крупнейших потребителей, без которого немыслимый спад производства начнется и в Китае, и в Японии, и Южной Корее, и в самих США. Более того, высвободившиеся рынки от ухода европейских товаров может занять Китай, что явно не нужно США как конкуренту. Такой же крах мировой экономики вызовет и дефицит энергоносителей в Китае. В таком случае разница будет лишь в том, что мировая экономика начнет рушиться по принципу домино с Востока на Запад.

По этой причине очевидно, что санкции против таких стран, как Китай или Россия, вводятся не для того, чтобы уничтожить конкурента, а для ограничения их потенциалов. Именно с такой целью отключат Россию от SWIFT, если это произойдет.

Из-за того, что Иран отключили от SWIFT, он создал свою платежную систему. Также превентивно поступила и Россия в 2014 году, когда начали вводить против нее экономические санкции. Платежная карта «Мир» и вся платежная система в целом уже полностью заработали внутри России, а потому отключение не только от телекоммуникаций SWIFT, но и от платежных систем типа Visa и MasterCard не приведут к коллапсу внутри России, так как даже эти компании в России перешли на базу платежной системы Банка России.

Сложности с трансграничными переводами без SWIFT все же могут возникнуть, но не со всеми странами. В СНГ подавляющая часть торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Также доля платежей в национальных валютах растет и с Китаем, и Турцией, которая является единственной страной НАТО, не вводившей санкций против России. Наконец, международные договоры о проведении платежей в нацвалютах подписаны и с Ираном. Пополнение списка стран, отключенных от SWIFT, ударит не меньше по самой SWIFT, так как независимые и самодостаточные страны развивающегося мира еще активней будут переходить на альтернативные системы телекоммуникации и платежей.

Сама же SWIFT находится в юрисдикции центрального банка Бельгии, а акционерами ее являются все участники данной системы. Так, за счет того, что страны Запада доминируют в мировой финансовой системе, а SWIFT – в юрисдикции западного государства, отключение России вполне возможно как на уровне большинства среди акционеров, так и посредством административных мер Бельгии. Однако SWIFT уже давно перестала быть единственной телекоммуникационной системой.

Появление блокчейна, выступающего самой платежной инфраструктурой криптовалют, давно поставило под сомнение будущее SWIFT, так как блокчейн обеспечивает прямые переводы между любыми его участниками, в то время как в SWIFT платежи идут через ее центр. Прямая коммуникация в обход центра делает платежи быстрее, дешевле и более горизонтально ориентированными, что вполне вписывается в нынешние тенденции децентрализации в мировой экономике, которые начались еще с появлением БРИКС в 2007, и вынужденного формирования «Группы двадцати» (G20), инициированной еще Великобританией после кризиса 2008 года для решения проблем мировой экономики.

Наконец, отключение России от SWIFT ударит как раз по инструменту, используемому для притока иностранной ликвидности в Россию, большая часть которой – это экспорт сырья. Экспорт других промышленных товаров идет в основном в страны СНГ, где расчет осуществляется в рублях. Экспорт же воооружения и продовольствия отвечает больше политическим интересам как самой России, так и ее покупателей, а потому сложности, связанные с телекоммуникацией для проведения платежей будут решены довольно быстро, раз стоит вопрос военной и продовольственной безопасности.

SWIFT мог бы ударить и по платежам за сырье, но важность этих товаров настолько велика, что ни одна страна не поставит под удар отказ от энергоносителей, а потому и здесь альтернатива найдется.

И последнее: даже если Россию отключат от SWIFT, для платежей будут использоваться другие методы передачи информации, например: телекс. Такая мера лишь может незначительно повысить стоимость транзакции, и на практике сообщение о переводе денег по альтернативным каналам (сам перевод средств SWIFT не затрагивает) лишь продлит расчеты с 1-3 до 4-5 рабочих дней, затрагивая, к тому же, лишь четверть притока капитала в Россию.

У стран Запада остаются еще инструменты для нанесения ощутимого удара по российской экономике. Они в основном связаны с полным запретом приобретения западными инвесторами российских суверенных бондов или оборота российских ценных бумаг на западных биржах, которые являются крупнейшим пулом ликвидности. Однако и это будет лишь сопоставимо с ударом в 2014-2015 годы. Отключение же от самой SWIFT – это, скорее, подножка для России, но не смертельный удар.