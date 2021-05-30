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Античный город Летоон III век до нашей эры – Всемирное наследие ЮНЕСКО в Турции
Античный город Летоон находился в устье главной ликийской реки Ксанф. Когда-то это был религиозный центр данного региона. Согласно легендам древнегреческой мифологии, мучимая жаждой богиня Лето нашла здесь питьевой источник. После того, как она испила воды, на его месте возник храм Лето, а также еще два храма, посвященные ее детям – Аполлону и Артемиде. Все три храма датируются IV-III вв. до нашей эры. #Турция #Летоон #храм
Античный город Летоон – Всемирное наследие ЮНЕСКО в Турции / Others
30 мая 2021 г.
Истории
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