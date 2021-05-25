Треть населения России сообщила о снижении доходов в период пандемии коронавируса, причем каждый пятый утверждает, что потратил большую часть своих сбережений за год. Такие результаты опроса, проведенного Институтом социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра (ФНИСЦ) РАН, представил директор Института Михаил Горшков, пишет ТАСС.

«Наиболее ощутимые социально-экономические последствия за год пандемии оказались связанными с расходами на продукты питания и медикаменты, а также сокращением текущих расходов населения. Причем если на снижение доходов устойчиво указывает треть населения, то доля населения, которая заявляет о росте расходов, возросла к настоящему времени в 1,5 раза. При этом каждый пятый указывает на то, что за последний год пришлось потратить большую часть своих сделанных ранее сбережений», – сказал Горшков во вторник на заседании президиума РАН.

По данным опроса, о росте расходов на продукты и медикаменты в текущем году сообщили 55% россиян, что на 17% больше, чем годом ранее. На сокращение роста доходов указали 31% респондентов (35% в 2020 году). В том, что потрачена большая часть сбережений, признались 20% опрошенных, что на 5% больше, чем в 2020 году.

Ранее сообщалось, что сбережения на чёрный день имеют 63% россиян, похвастаться какими-либо накоплениями не могут 37% граждан. Как показали результаты исследования, проведённого Россельхозбанком, только 5% россиян откладывают на «подушку безопасности» более 50% дохода. От 10% до 50% дохода предпочитает переводить на сбережения каждый пятый опрошенный, а до 10% – каждый четвёртый.

Большинство россиян (61%) считают самым безопасным способом инвестирования средств вложения в недвижимость. Также пользуются популярностью у населения иностранная валюта (об этом сказали 15% респондентов) и инвестиции в ценные бумаги (13%).

Согласно приведенным академиком данным, о росте расходов на продукты и медикаменты в 2021 году сообщили 55% респондентов, тогда как в 2020-м об этом сообщали 38%. При этом сокращение роста доходов (зарплаты) в 2021 году отмечает 31% респондентов, а годом ранее – 35%. Потратили большую часть сбережений 20% опрошенных (15% в 2020 году).