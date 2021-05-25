На Иран приходится 4,5% от мирового объема производства биткоина – это около 1 миллиарда долларов ежегодно. Такие выводы сделали блокчейн-аналитики Elliptic в своем исследовании.

По экспертным оценкам, иранские майнеры для производства биткоинов потребляют количество электроэнергии эквивалентное 10 миллионам баррелей нефти. Это около 4% от общего объема иранского экспорта нефти в 2020 году.

Использование биткоинов позволяет Ирану частично обходить санкции и торговые эмбарго, а также зарабатывать «сотни миллионов долларов» в криптоактивах, которые можно использовать для закупки импортных товаров, подчеркивают авторы исследования.

«Если 4,5% добычи биткоина базируется в Иране, то существует 4,5% вероятность того, что любая транзакция с биткоином будет включать в себя оплату комиссии иранскому майнеру», – говорится в исследовании.

Эксперты отмечают, что многие из тех, кто пользуется биткоинами и платит комиссию иранским майнерам, могут находиться в США – той самой стране, которая ввела санкции.

Майнинг криптовалют считают одной из главных угроз мировому климату из-за высокого энергопотребления. По оценкам экспертов, ущерб экологии от этого процесса в 2024 году может превысить прибыль от операций с использованием цифровых денег.

Санкции США серьезно повлияли на банковский сектор Ирана и лишили страну возможности экспортировать нефть. В 2019 году Иран признал майнинг криптовалют и ввел лицензирование, а также повышенную плату на электроэнергию. Как утверждают авторы исследования, впоследствии были обнаружены и закрыты тысячи нелицензированных мест по производству биткоина, в том числе в мечетях, которые получают бесплатную электроэнергию.