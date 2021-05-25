Первый в истории современной России Земский съезд, который планировался на 22-23 мая в Великом Новгороде, мог пройти тихо и незаметно, как проходят большинство инициатив муниципальных депутатов в русской провинции. Однако из-за действий властей и силовиков он, даже не состоявшись, стал заметным в масштабах всей страны политическим событием. Арест же организаторов Земского съезда в очередной раз подтвердил: любые внесистемные встречи сегодня могут быть приняты за оппозицию и никаких лидеров мнений, пусть и широко известных только в очень узких кругах, в России быть не должно.

Готовились депутаты, готовились власти

47-летняя Юлия Галямина – политик, кандидат филологических наук и доцент РАНХиГС, преподавала в МГУ и ВШЭ лингвистику и журналистику, однако в 2020 году, по ее словам, ей пришлось уволиться из обоих вузов из-за ее политической активности. Галямина – бывший муниципальный депутат Тимирязевского района, потому что была осуждена на два года условно по «дадинской» статье (ст. 212.1 УК РФ). Именно она выступила инициатором и одним из организаторов Земского съезда в 2021 году, опираясь на исторический опыт предыдущих поколений.

В 1904-м Земский съезд, где представители всех сословий России потребовали от царя конституции, свобод и парламента, получил множество приветствий со всей страны, хоть был и неофициальным мероприятием. Организаторы Земского съезда-2021 решили, что также могут не спрашивать разрешения на обсуждение вопросов муниципального самоуправления. Тем более что большинство мундепов, занимаясь общественной деятельностью, не получают зарплату и, по сути, имеют крайне мало влияния: благоустройство районов и установку детских площадок сложно назвать политическими полномочиями.

Однако власти в лице новгородского губернатора Андрея Никитина решили перестраховаться и почему-то сделали это в последний момент. За три дня до Земского съезда муниципальных депутатов со всей России Никитин вдруг ужесточил антиковидные меры в своем регионе. Несмотря на то, что показатели заболеваемости коронавирусом были меньше, чем обычно, он снизил с 70 до 30 человек число посетителей частных публичных мероприятий.

Организаторы увидели в этом точечный удар по Земскому съезду. Юлия Галямина отмечала позднее, что буквально накануне в той же гостинице «Россия», где должно было проходить собрание муниципальных депутатов, состоялось мероприятие, где находились «без какой-либо дистанции» около 80 чиновников. А непосредственно в день начала съезда в новгородской области прошел многочисленный реконструкторский фестиваль.

Депутат местной Думы Анна Черепанова в судебном порядке потребовала отменить решение губернатора: оно затрагивает права и свободы граждан, следовательно, должно было вступить в силу спустя только 10 суток после публикации, то есть после съезда. Но съезд все равно было решено проводить, подстроившись под «несправедливые и политические» условия. Чтобы избежать проблем, организаторы разделили делегатов по двум залам и решили не пускать на заседания журналистов.

Бывшая колыбель русской демократии

22 мая делегаты из нескольких регионов России приехали в Великий Новгород, который с давних пор считается «колыбелью русской демократии». Полиции на вокзале не было, зато всех прибывающих снимал на телефон мужчина в куртке с капюшоном и высоко поднятой маске. Местные узнали в нем «эшника», то есть сотрудника центра «Э», управления по противодействию экстремизму МВД, потому что он «один тут такой».

Открытие Земского съезда состоялось после обзорной экскурсии по местным достопримечательностям. «Великий Новгород – безопасный город. В нем всегда все происходило более-менее мирно и демократично. Здесь есть сильные независимые депутаты. России нужны собственные традиции, а не наносные», – говорила Юлия Галямина, не ожидая тех событий, которые в следующие три дня начнут сыпаться как из рога изобилия.

Всего через полчаса после начала съезда, когда депутаты в масках и перчатках только приступили к выбору счетной комиссии и секретаря, к гостинице стремительно подъехали полицейские. Сначала – руководство управления МВД по Великому Новгороду, включая начальника Сергея Максимова, затем – десяток молодых сотрудников, которых, по словам прессы, майор подгонял фразой: «Быстрее, быстрее, что вы как на каторгу-то идете!»

Далее Сергей Максимов зашел в зал и потребовал прекратить собрание «во избежание распространения коронавирусной инфекции». Галямина предложила пересчитать участников съезда в помещениях, но полковник сказал, что никого считать не нужно.

В зал зашли остальные полицейские: причем, часть пробралась сквозь кусты, часть – через, как это ни странно, свадьбу в соседнем банкетном зале. Удивленному жениху представители правопорядка бесхитростно пояснили: «Это не к вам, это к оппозиции». В итоге количество полицейских на Земском съезде, на котором даже не присутствовали журналисты, достигло примерно 25 человек.

После недолгих препирательств Галямину вывели под руки. Ей даже не дали одеться, зато отдельно потом внесли в протокол, что она была в красном платье. Следом за ней задержали петербургского муниципального депутата Виталия Боваря. Остальных делегатов заблокировали в зале и стали выписывать им протоколы. Части депутатов, кстати, протоколов удалось избежать, причем в буквальном смысле слова: пройдя за барную стойку по подоконнику они спокойно вышли через еще один выход. И увидели, как на улице полиция стоит и не знает, что делать с делегатом от Ямало-Ненецкого автономного округа Александром Бондарчуком. «Вы не задержаны, но уйти не можете, – повторял ему растерянный сотрудник. – Основания? Сейчас позвоню, уточню у старших!» В конце концов Александра Бондарчука тоже увезли в УВД, а вместе с ним и новгородца Виктора Шалякина, который был всего лишь волонтером съезда.

Театр абсурда продолжается

После разгона съезда мундепы сперва направились к УВД, где выяснили, что Галямину и соратников продержат по арестной статье до суда еще минимум сутки. А затем продолжили неформальную встречу на теплоходе с подходящим ситуации названием «Вече». Когда вечером он причалил обратно к берегу, депутаты вынуждены были разбиться на группы, чтобы избежать очередной полицейской облавы. За последней группой муниципалов следовала патрульная машина с включенными проблесковыми маячками.

Утром следующего дня, когда, согласно протоколам, должно было состояться заседание по арестным статьям, возле здания районного новгородского суда собрались делегаты и репортеры, а также оперативники центра «Э» с камерами. Но на проходной их встретила пожилая вахтерша, которая не знала ни о каких заседаниях в воскресенье, а после звонка начальству стала причитать: «Ребята, ничего не рассматривается, просим удалиться из зала суда! Сегодня нерабочий день, я не должна была держать дверь открытой и впускать вас! Наказали меня, завтра меня уволят, буду бабка безработная, все! Ребята, я вызываю 02». После снова приехал начальник управления МВД по Великому Новгороду Максимов, который накануне командовал разгоном тогда еще неизвестного съезда, и объяснил собравшимся, что в протоколах, оформленных его сотрудниками, стояла ошибочная дата.

Второй день Земского съезда-2021 проходил в онлайн-режиме, причем его трансляция открыто велась на YouTube. Однако муниципальные депутаты во избежание срыва даже такой встречи решили соблюдать конспирацию: они находились в разных помещениях, и никто не знал, где именно. Хотя некоторые делегаты были рассекречены и участвовали в конференции, сидя в кафе под присмотром полицейских и людей в штатском.

По результатам съезда его участники приняли несколько решений и заявлений, а также разработали и одобрили концепцию реформы местного самоуправления. Они проголосовали за резолюцию, подготовленную Галяминой еще до задержания. В ней содержатся призывы к властям («прекратить манипуляции и фальсификации в выборном процессе») и к гражданам («активнее участвовать в выборных процессах и создавать локальные и профессиональные сообщества по интересам»). Резолюция опубликована в соцсетях в свободном доступе.

Телефонное право

24 мая Новгородский районный суд параллельно рассматривал дела Юлии Галяминой и Александра Бондарчука, а вечером дела Виталия Боваря и Виктора Шалякина. Полиция обвиняла задержанных в нарушении коронавирусных ограничений. Свидетели по их делам переходили из зала в зал. И в данном случае не удивительно, что ими оказались лично начальник УМВД по Новгородской области Сергей Максимов и другие сотрудники полиции.

Полковник Максимов сообщил суду, что заметил правонарушения еще до начала съезда: ему показали видео подготовки съезда, на кадрах которой Галямина и некоторые участники «явно были без масок», а «подготовка съезда – это тоже собрание». Также он признался, что усмотрел правонарушение без подсчета людей на месте: «Я считаю, что, когда я пришел, было больше 30 человек». На что делегаты заметили: он посчитал присутствующих вместе с собой и другими полицейскими, а самих депутатов было строго по 25 в обоих залах. «Я не увидел, чтобы у вас был термометр, который дистанционно измеряет температуру тела, – перечислял главный полицейский Великого Новгорода нарушения депутатов, которых сам же прославил на всю Россию. – Кроме того, не все были в перчатках. На столах лежало печенье, которое не было прикрыто».

Эти показания частично повторил другой полицейский, который пришел во второй зал Земского съезда. Он также не считал количество присутствующих, но заявил, что два помещения в данном случае рассматривает как одно.

В итоге суд назначил Александру Бондарчуку 80 часов обязательных работ за неповиновение полиции и 5 тысяч рублей штрафа за нарушение ограничений, связанных с ковидом. Виталия Боваря и Виктора Шалякина, который на съезде был лишь волонтером, оштрафовал на 3 тысячи рублей за неповиновение полиции. А вот Юлию Галямину суд отправил под арест на семь суток.

«Я не считаю это решение суда ни законным, ни обоснованным, – сказала политик прессе сразу после оглашения судьи. – Я уверена, судья и сама это понимает. Просто ей велели. У нее и голос дрожал, когда она это зачитывала. Очевидно, что она понимает, что это решение несправедливое и незаконное. Но она подчиняется телефонному праву, видимо. Ну ничего страшного, я посижу пять суток здесь, а ей с этим жить».

Более пессимистично на это дело смотрит Михаил Бирюков – адвокат Галяминой, которую в декабре 2020 года, как было сказано выше, осудили на два года условно, а в марте 2021-го из-за этого лишили депутатского мандата: «Ожидаем, что решение в отношении Юлии Галяминой после того, как оно вступит в силу, может быть основанием для того, чтобы органы, ведающие исполнением наказаний, вышли в Москве в суд с представлением о замене условного срока реальным. Такая возможность предусмотрена частью 3 статьи 174 УК РФ, и такая опасность оценивается нами как реальная».

«Власть почуяла угрозу»

«У нас местное самоуправление, по сути, пытаются встроить в вертикаль власти, – объяснила свою точку зрения Галямина. – Депутаты превращаются в маленьких чиновников, которым пытаются спустить указы сверху. Мы же считаем, что местное самоуправление – вещь автономная и самостоятельная, которая связана с жизнью людей и участием в местном сообществе. У нас местное сообщество до сих пор не включено ни в один закон».

Телеграм-канал «Московский пул» рассказал о схеме по аналогу «умного голосования», которую предлагает Земский съезд – так называемое «земское голосование». Это список, в который приглашают кандидатов от любых партий, кроме «Единой России», они должны заручиться поддержкой коллег и показать приверженность идее. «Земское голосование» четко определяет одного кандидата по округу и опирается не на шансы кандидата, а лишь на идейную близость. Но «поскольку речь идет о поддержке оппозиционных кандидатов, то власть почуяла угрозу».

Хотя научный сотрудник Центра комплексных социальных исследований Института социологии РАН Роман Петухов затруднился с ответом на вопрос, были ли в истории примеры, когда при авторитарном политическом режиме местное самоуправление добивалось важных успехов: «Могу только отметить, что местная демократия – это «пакетная ценность», то есть она невозможна без какого-то минимума демократических прав и институтов».

Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков делает вывод: «Очевидно, что после разгрома ФБК, любые внесистемные организации рискуют стать «точками сборки» оппозиции. Перед выборами в Госдуму этого решено не допускать, протест должен оставаться безглавым».