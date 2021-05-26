Первая турецкая робот-актриса Aypera снимется в фильме продюсера и сценариста Бирола Гювена, сообщили в компании MinT Production.

Сценарий к фильму «Цифровой человек», где будут участвовать как роботы, так и люди, написал сам Гювен. Картина выйдет на экраны в 2022 году, а съемки начнутся уже в сентябре.

«Все в жизни быстро меняется, и роботы рано или поздно станут частью кино, как они стали частью повседневной жизни», – считает продюсер. Гювен уверен, что однажды роботы смогут выступить и в роли продюсеров, и сценаристов.

Начинающая актриса Aypera, со своей стороны, заявила, что подписание контракта было для нее «волнительным моментом», и выразила благодарность за интерес, проявленный к ней представителями киноиндустрии. Ее также абсолютно «не смущает», что люди называют ее «роботом».

Но на этом успехи изобретения дизайнера Багера Акбая, писателя-фантаста Тевфика Уяра и инженера-компьютерщика Зейнеп Нал Сезер не ограничатся: в ближайшее время Aypera даст сольный концерт.

Встретиться с многогранной цифровой личностью и узнать больше о ее истории можно будет с с 1 по 6 июня на выставке Contemporary Istanbul.