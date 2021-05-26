Туристическую столицу Турции Анталью за первые четыре месяца 2021 года посетили граждане 129 стран мира, передает Anadolu.

Наибольшее число гостей прибыло в Анталью из России – 296 131, а также Германии – 39 485, Украины – 30 409, Казахстана – 12 908, Польши – 8 490, Ирана – 5 869, и США – 485 туристов.

Глава рабочей группы по туризму городского совета Антальи Реджеп Явуз считает, что число туристов возрастет после восстановления авиасообщения с Россией и странами Европы.

«Пик туристов в Анталье ожидается в июле. А пока туристы из Великобритании и Германии за неимением иного выбора отдыхают в Греции, Испании и других странах Европы. Российские же туристы предпочитают никуда не выезжать, за исключением нескольких направлений», – сказал Явуз.

Турецкие власти продолжают работу по восстановлению туристической индустрии, пострадавшей в результате пандемии коронавируса. В рамках разработанной под началом Министерства культуры и туризма Турции программы сертификации «Безопасный туризм» все туристические объекты в Анталье получили знак качества и безопасности.

Благодаря принятым мерам во всех объектах туристической инфраструктуры обеспечивается сохранность здоровья туристов. Анталья остается одним из наиболее популярных направлений в период пандемии.

Несмотря на коронакризис, в 2020 году Анталья приняла 3,5 млн иностранных туристов, а в январе-апреле текущего года – 445 671 иностранных гостей.