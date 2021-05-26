Депутат Сейма Латвии и известный скульптор Айгарс Бикше предложил взять в заложники сборную Беларуси по хоккею, чтобы обменять на политзаключенных.

«Есть предложение – Латвия задерживает всю белорусскую хоккейную команду и выпускает на латышскую границу в обмен на всех политзаключенных белорусского режима», – пишет Бикше на своей странице в Facebook.

По мнению латвийского депутата, Евросоюз получил «по лицу», поэтому должен набраться смелости и действовать решительнее, а такая мера, как замена флагов, ни к чему не приведет. «Мы можем повлиять на большее, чем представляем, просто нужно набраться смелости. Нам нечего терять, мы уже потеряли слишком много свободы, самоуважения и гордости!», – восклицает скульптор.

Бикше также считает, что в Беларуси равнодушно относятся к правам человека и международным отношениям: «Это абсолютная и жестокая демонстрация власти».

Спустя сутки после скандальной публикации Айгарс Бикше попытался извиниться перед спортсменами и болельщиками и объяснить свою инициативу в новом посте. По его словам, он даже «представить не мог, что кто-то мог воспринять его пост серьезно».

«Сегодня получил очень много злых комментариев по поводу своего вчерашнего сообщения в соцсетях с предложением рассмотреть задержание хоккейной команды Беларуси и обмена ее на оппозиционеров. Мне очень жаль, что многие это восприняли так серьезно. Тем, кто не знает принципов действия Латвийского государства, мне нужно сказать: принятие такого предложения и его реализация в Латвии совершенно невозможны», – подчеркнул политик.

Он напомнил, что Латвия является демократической страной и уважает международные права.

Опубликованное предложение, по словам Бикше, предназначалось в первую очередь для того, чтобы начать дискуссию о возможных рамках, в которых демократическое общество может противостоять «силе, захватывающей самолеты, систематически и беспощадно расправляющейся с оппозицией и не слушает никаких возражений со стороны международного сообщества».

«Готово ли демократическое общество на симметричные ответные шаги?», – задается вопросом депутат.

Чемпионат мира по хоккею-2021 проводится в Латвии с 21 мая по 6 июня. Изначально планировалось, что часть матчей пройдет в Беларуси. Международная федерация хоккея на льду лишила Минск права проведения своей части из-за политической ситуации в стране и давления спонсоров,

23 мая в Минске летевший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair экстренно сел в минскому аэропорту из-за сообщения о минировании. Один из пассажиров борта, бывший главный редактор признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан при проверке документов. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

США и страны ЕС выступили с критикой белорусских властей. Ряд авиакомпаний, в том числе Air France, Finnair, Lufthansa, Air Baltic, Wizz Air, LOT, KLM и SAS объявили о приостановке полетов над Беларусью.