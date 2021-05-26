В России с вечера 18 мая не могут найти активиста таджикистанского оппозиционного движения «Группа 24» Рахматджони Махмаджона. Ни его родственникам, ни соратникам о местонахождении активиста ничего неизвестно. Российские полицейские приняли заявление о пропаже Махмаджона, известно также, что до исчезновения он получал угрозы в свой адрес и жаловался на преследование со стороны неизвестных людей, отмечает «Настоящее время».

«Группа 24» была создана в 2012 году и в 2014 году решением Верховного суда Таджикистана была объявлена экстремистской организацией. После этого в Таджикистане, России и других постсоветских странах были задержаны десятки людей по обвинению в членстве в этой организации и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Умарали Кувватов, основатель этой группы, был убит в 2015 году.

Рахматджони Махмаджон неоднократно выступал на международных конференциях с критикой властей Таджикистана, а также участвовал в митингах и пикетах против президента Эмомали Рахмона. В последний раз он это делал 24 июня 2019 года возле Красной площади в Москве, во время визита Эмомали Рахмона в Россию.

В том пикете Махмаджон участвовал вместе с еще одним активистом «Группы 24» Шобудином Бадаловым. Тогда обоих активистов арестовали на 15 суток, а 1 сентября Шобудина Бадалова задержали в Нижнем Новгороде и увезли в неизвестном направлении и доставили на родину.

Коллеги Махмаджона опасаются, что на этот раз активиста, несмотря на то, что у него с 2018 года есть российское гражданство, также могут насильно доставить в Таджикистан. Сам Рахматджони рассказывал, что неоднократно получал от представителей МВД Таджикистана приглашения «на беседу», но отклонял такие предложения.

«Пока никакого официального ответа на вопрос о том, где Махмаджон, правоохранительные органы России нам не дают. Мы наняли двух адвокатов, которые, помимо заявления об исчезновении в МВД, написали обращения в МИД и Аппарат президента России, – рассказал журналистам «Настоящего времени» Саидали Ашуров, представитель движения «Группа 24». – В последние недели Рахматджони говорил, что слежка за ним усилилась. Мы предлагали ему выехать в Грузию. Но так как он, помимо политической деятельности, занимался также вопросами материально-финансовой поддержки наших мигрантов, он говорил, что нужен в России».

«Хочу отметить, что за последний год из России были похищены трое наших активистов, – подчеркивает Саидали Ашуров. – Двух задержали при пересечении границы Литвы, а одного, Шобудина Бадалова, выкрали прямо из его квартиры».

Еще в 2019 году The Insider писал, что российские силовики периодически похищают и без каких-либо судебных решений выдают таджиков силовикам Рахмона, причем иногда, вопреки всем законам, выдавали и российских граждан. Тех же, кто прятался в Европе, российские власти выманивали на территорию России, чтобы похитить и передать в Таджикистан.

Ранее TRT на русском писал, что власти России лишили гражданства и выдворили из страны 60-летнего имама, уроженца Таджикистана, Саиднуриддина Розикова, известного как Эшони Саиднуриддин. По утверждениям родственников, на исторической родине его обвиняют в связях с запрещенным в стране религиозным течением «Салафия».