ПОЛИТИКА
4 МИН ЧТЕНИЯ
В Москве пропал оппозиционер из Таджикистана
Активист таджикистанского оппозиционного движения «Группа 24» Рахматджон Махмаджон перестал выходить на связь 18 мая. Его коллеги опасаются, что его, несмотря на гражданство РФ, могут силой доставить в Таджикистан – силовики делали так неоднократно
В Москве пропал оппозиционер из Таджикистана
Фото: "Настоящее время" / Others
26 мая 2021 г.

В России с вечера 18 мая не могут найти активиста таджикистанского оппозиционного движения «Группа 24» Рахматджони Махмаджона. Ни его родственникам, ни соратникам о местонахождении активиста ничего неизвестно. Российские полицейские приняли заявление о пропаже Махмаджона, известно также, что до исчезновения он получал угрозы в свой адрес и жаловался на преследование со стороны неизвестных людей, отмечает «Настоящее время».

«Группа 24» была создана в 2012 году и в 2014 году решением Верховного суда Таджикистана была объявлена экстремистской организацией. После этого в Таджикистане, России и других постсоветских странах были задержаны десятки людей по обвинению в членстве в этой организации и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Умарали Кувватов, основатель этой группы, был убит в 2015 году.

Рахматджони Махмаджон неоднократно выступал на международных конференциях с критикой властей Таджикистана, а также участвовал в митингах и пикетах против президента Эмомали Рахмона. В последний раз он это делал 24 июня 2019 года возле Красной площади в Москве, во время визита Эмомали Рахмона в Россию.

В том пикете Махмаджон участвовал вместе с еще одним активистом «Группы 24» Шобудином Бадаловым. Тогда обоих активистов арестовали на 15 суток, а 1 сентября Шобудина Бадалова задержали в Нижнем Новгороде и увезли в неизвестном направлении и доставили на родину.

Коллеги Махмаджона опасаются, что на этот раз активиста, несмотря на то, что у него с 2018 года есть российское гражданство, также могут насильно доставить в Таджикистан. Сам Рахматджони рассказывал, что неоднократно получал от представителей МВД Таджикистана приглашения «на беседу», но отклонял такие предложения.

«Пока никакого официального ответа на вопрос о том, где Махмаджон, правоохранительные органы России нам не дают. Мы наняли двух адвокатов, которые, помимо заявления об исчезновении в МВД, написали обращения в МИД и Аппарат президента России, – рассказал журналистам «Настоящего времени» Саидали Ашуров, представитель движения «Группа 24». – В последние недели Рахматджони говорил, что слежка за ним усилилась. Мы предлагали ему выехать в Грузию. Но так как он, помимо политической деятельности, занимался также вопросами материально-финансовой поддержки наших мигрантов, он говорил, что нужен в России».

«Хочу отметить, что за последний год из России были похищены трое наших активистов, – подчеркивает Саидали Ашуров. – Двух задержали при пересечении границы Литвы, а одного, Шобудина Бадалова, выкрали прямо из его квартиры».

Еще в 2019 году The Insider писал, что российские силовики периодически похищают и без каких-либо судебных решений выдают таджиков силовикам Рахмона, причем иногда, вопреки всем законам, выдавали и российских граждан. Тех же, кто прятался в Европе, российские власти выманивали на территорию России, чтобы похитить и передать в Таджикистан.

Ранее TRT на русском писал, что власти России лишили гражданства и выдворили из страны 60-летнего имама, уроженца Таджикистана, Саиднуриддина Розикова, известного как Эшони Саиднуриддин. По утверждениям родственников, на исторической родине его обвиняют в связях с запрещенным в стране религиозным течением «Салафия».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us