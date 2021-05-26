Отношения между Азербайджаном и Турцией всегда были довольно крепкими, и это неудивительно, так как обе страны имеют устойчивые исторические и культурные связи. Недавнее активное военное и политическое сотрудничество в ходе операции по возвращению оккупированных территорий Азербайджана еще больше сблизило азербайджанцев и турок. Турецкие города были увешаны азербайджанскими флагами, а азербайджанские – турецкими. Многие эксперты в свою очередь снова заговорили о тесном союзе или даже объединении, вспомнив об известной формуле, выведенной в свое время Гейдаром Алиевым: «Один народ – два государства». Попробуем разобраться, как развивались отношения между двумя странами после провозглашения азербайджанской независимости и что представляет собой эта модель на практике.

Неудивительно, что Турция первой из всех признала независимость Азербайджана в 1991 году. Как уже было сказано, обе страны связывает очень многое и обычно такие страны называют братскими, что, однако, не гарантирует братских или даже просто дружеских отношений.

Первым президентом Азербайджана стал Аяз Муталибов, который, правда, пробыл на этом посту совсем недолго и уже в следующем году ушел в отставку. 7 июня 1992 года прошли выборы, на которых победил председатель оппозиционного Народного Фронта Абульфаз Эльчибей, он и стал следующим президентом страны. Несмотря на то, что через год Эльчибей будет свергнут в ходе мятежа полковника Сурета Гусейнова, год его президентства будет весьма насыщенным в плане развития азербайджано-турецких отношений.

Для Эльчибея и его администрации Турция представляла собой идеальную политическую модель. Демократическая страна с сильным парламентом и национально ориентированной элитой. Страна, нацеленная на интеграцию в евроатлантические и вообще западные структуры. Даже религия не стала значительным препятствием. Несмотря на то, что половина азербайджанцев исповедуют ту же религию, что и соседний Иран, языковое и культурное сходство с Турцией оказалось гораздо более весомым фактором. Главная проблема Эльчибея заключалась в слишком импульсивных и порой даже эмоциональных поступках, что, безусловно, не мог себе позволить глава государства переживающего очень сложный период своего существования. Эльчибей очень быстро потерял массовую поддержку, а за ней и власть.

В октябре 1993 года по результатам всеобщего голосования Гейдар Алиев становится президентом республики. Гейдар Алиев представлял собой полную противоположность Эльчибею. Это был харизматичный и весьма опытный политик, прекрасно разбирающийся в международных отношениях, прошедший советскую административную систему. Необходимо отметить, что, еще будучи главой законодательного собрания (меджлис) Нахичеванской Автономной Республики, Алиев наладил крепкие связи с турецким руководством. Известно, что он был в дружеских отношениях с президентом Турции Сулейманом Демирелем. Интересно, что в 1992 году Гейдар Алиев стал участником открытия моста, связавшего Азербайджан и Турцию, который стал не только символом соединения двух стран, но и весьма важным фактором в преодолении блокады Нахичевани со стороны Армении.

Вместе с тем для многих турецких политиков Алиев воспринимался как креатура Москвы. Дело в том, что Гейдар Алиев выбрал сбалансированный внешнеполитический курс и старался учитывать позиции Москвы, весьма критично смотревшей на действия Эльчибея. Кроме того, Алиев понимал, что, находящийся на перекрестке влиятельных региональных держав Азербайджан не может не проводить дружественную политику по отношению к своим соседям. Именно поэтому сбалансированная внешняя политика между Востоком и Западом была для Баку единственным способом выжить в нестабильном регионе и в условиях военного конфликта с Арменией.

Алиев вернулся в Содружество Независимых Государств (СНГ), а также старался налаживать добрососедские отношения с Ираном. Разумеется, важнейшей внутренней и одновременно внешней проблемой для Азербайджана оставался конфликт из-за Карабаха. Однако, к середине девяностых годов ситуация в стране начала постепенно стабилизироваться и в Азербайджан пошли серьезные инвестиции.

В 1994 году Гейдар Алиев посетил Турцию и заключил договор о дружбе и сотрудничестве, а также договорился о строительстве трубопровода Баку – Тбилиси – Джейхан.

Турецкая сторона принимает самое активное участие в этом проекте. В последующие годы партнерство усиливается еще несколькими крупными проектами, к которым подключаются и другие страны, наиболее важной из которых становится Грузия. В 1999 году стороны заключают ключевые соглашения о транспортировке нефти через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан, который будет введен в эксплуатацию в 2006 году.

Кроме нефти, Азербайджан богат газом, что особенно важно, учитывая фактор постепенного истощения нефтяных запасов республики. И здесь главным партнером и одновременно потребителем выступает Турция, которая активно поддержала идею возведения трансанатолийского трубопровода.

Трансанатолийский трубопровод – это амбициозный проект, предусматривающий регулярную поставку газа из Азербайджана в Грузию и далее через всю азиатскую часть Турции в Грецию. Интересно, что конечным пунктом является Италия, а крупнейшими подрядчиками значатся турецкие и азербайджанские компании. Таким образом, этот проект предполагает строительство трубопровода протяженностью более 1850 км.

Вместе с тем товарооборот между двумя странами не так высок, как это может показаться. Об этом неоднократно упоминали официальные лица с обеих сторон. С 1 марта 2021 года вступило в силу соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией, которое должно усилить и еще больше стимулировать взаимную торговлю. Многие эксперты полагают, что благодаря этому соглашению товарооборот между Турцией и Азербайджаном возрастет многократно.

Другим вероятным драйвером роста взаимной торговли может стать восстановление и развитие территорий, освобожденных от оккупации. За почти 30 лет армянской оккупации Карабах отброшен на десятилетия, если не на столетия назад. Сейчас это самый отсталый регион Азербайджана, в который необходимо вложение десятков миллиардов долларов, особенно это актуально для инфраструктурных проектов. Поэтому азербайджанские и турецкие компании уже сейчас сотрудничают в деле восстановления Карабаха. Так, например, турецкие компании участвуют в строительстве дороги Физули-Шуша и аэропорта Физули.

Укрепление и расширение экономического сотрудничества проводится на фоне интенсивной трансформации вооруженных сил Азербайджана, без которых было бы невозможно возвращение Карабаха. Начиная с 1990-х годов Турция оказывает серьезную военную помощь Азербайджану. Однако наиболее интенсивно отношения в сфере военного сотрудничества начинают развиваться в нулевые годы. Так, в 2004 году правительства двух стран подписывают Соглашение «О долгосрочном экономическом и военном сотрудничестве» и ряд других соглашений в военной сфере. А в декабре 2010 года Анкара и Баку заключают Договор о стратегическом партнерстве и взаимопомощи, который затрагивает не только экономическое сотрудничество, но также и военно-политические вопросы и безопасность. Соглашение предусматривает оказание друг другу необходимой военной помощи в случае военной агрессии со стороны третьих стран. Фактически это военный союз между двумя странами.

Достижением, направленным на обеспечение комфорта в отношениях двух стран, является недавнее введение безвизового режима, который позволяет гражданам Азербайджана и Турции путешествовать без паспортов, предъявляя на границе только удостоверение личности. Соглашение вступило в силу первого апреля 2021 года и призвано заметно упростить взаимные визиты и туризм.

Подводя итог, можно сказать, что «Один народ – два государства» – это весьма интересная и перспективная модель интеграции. Очевидно, что главный секрет успеха этой модели кроется в отсутствии какого-либо давления и навязывания своих ценностей или же своей идеологии, как это часто происходит на постсоветском пространстве, когда некоторые режимы, воспринимая себя в качестве старших братьев, полагают, что имеют исторические права указывать другим на их место. Напротив, модель «Один народ – два государства» бережно хранит индивидуальные особенности каждой из сторон и прежде всего нацелена на максимальное раскрытие общего потенциала.

Уникальное географическое расположение предопределило своеобразное распределение ролей между Азербайджаном и Турцией. Азербайджан выступает чем-то вроде окна в Центральную Азию для своего турецкого союзника, а Турция, в свою очередь, является окном в Европу для своего азербайджанского партнера. Таким образом, обе страны заинтересованы друг в друге и просто обречены на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.