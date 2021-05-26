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Для работы на БАМе собирают первую партию заключенных
В «исправительные центры» на Байкало-Амурской магистрали могут попасть до 600 осужденных в рамках пилотного проекта, хотя в России пока нет соответствующей законодательной базы
Для работы на БАМе собирают первую партию заключенных
Для работы на БАМе собирают первую партию заключенных / Others
26 мая 2021 г.

Для работы на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) начали оформлять заключенных. К июню на строительство дороги могут отправить около 600 осужденных. Их определят на специальности, не требующие высокой квалификации: например, разнорабочими, бетонщиками или арматурщиками, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на три источника.

Как рассказал изданию источник, знакомый с ходом подготовки совещания 21 мая у вице-премьера Марата Хуснуллина, подрядчик ООО «Промстрой» готовится нанять 100 человек. Другой же подрядчик, ООО «ТС Строй», оформит 430 заключенных.

В беседе с газетой глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что потенциал исправительных работ в российских колониях реализован слабо. Кроме того, в пенитенциарных учреждениях содержится множество осужденных по нетяжким статьям, например, за хранение наркотиков. Эти люди на несколько лет вычеркиваются из экономики, хотя могут быть заинтересованы в работе. С другой стороны, подчеркнул эксперт, в стране пока нет законодательной базы для реализации такой инициативы. Она также влечет за собой имиджевые риски и многочисленные расходы.

О привлечении осужденных к строительству дорог заговорили с новой силой в апреле. Причиной такого решения стал отток трудовых мигрантов на фоне пандемии коронавируса. Тогда в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пояснили, что такой труд позволит заключенным раньше срока освобождаться из мест лишения свободы. Кроме того, им позволят сохранить место работы и после освобождения.

Ранее TRT на русском подробно писал, что прокладывать пути по Сибири уже направлены железнодорожные войска, а осужденным и вовсе нельзя будет отказаться, иначе для них ужесточат режим, тем более что БАМ не без причин считается главным долгостроем РЖД.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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