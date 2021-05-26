Китайские власти протестировали на уйгурах камеры с искусственным интеллектом для распознавания эмоций, пишет «Би-би-си».

По признанию китайского инженера-программиста, такие системы устанавливали в полицейских участках, где уйгуров сажали на специальные стулья, в которых запястья и лодыжки фиксируются металлическими ограничителями: «Китайское правительство использует уйгуров в качестве подопытных для различных экспериментов, точно так же, как крысы используются в лабораториях».

Система способна составить диаграмму, где красный цвет означает негативное или тревожное состояние для того, чтобы выносить «предварительные судебные решения без каких-либо достоверных доказательств», рассказал изданию программист.

Один из ученых университета Колорадо Даррен Байлер также указал, что уйгуров вынуждают сдавать образцы ДНК, проходить цифровое сканирование и загружать правительственные приложения, которые собирают данные. Большая часть этих данных отправляется в систему Integrated Joint Operations Platform, которая по предположениям правозащитников из Human Rights Watch выявляет «подозрительное поведение».

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В начале лета 2020 года бывший президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против официальных лиц и организаций Китая, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права уйгуров и других мусульманских общин. Закон предусматривает заморозку активов и визовые ограничения.

В сентябре нынешнего года суд Лондона принял на рассмотрение иск адвоката Джеффри Найса о признании геноцида уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Правозащитники считают предстоящий процесс важной возможностью для привлечения Пекина к ответственности за нарушения прав человека.

Парламентская комиссия по делам международных прав человека Палаты общин Канады в прошлом месяце впервые на Западе официально употребила термин «геноцид» для описания ситуации с уйгурами в КНР. Депутаты призвали правительство страны принять санкции в отношении Пекина.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам.

Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь, женщин принуждали к стерилизации и т. д.