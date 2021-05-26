Более половины российских предпринимателей считают, что законодательство не предоставляет достаточных гарантий для защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования. Их точку зрения разделяет большинство адвокатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой специальной связи и информации ФСО России, который был представлен на Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Москве.

По данным пресс-службы бизнес-омбудсмена Бориса Титова, опрос проводился в марте и охватил 830 респондентов в 34 регионах России, среди которых 215 были предпринимателями, 365 – сотрудниками прокуратуры, а еще 250 – адвокатами и учеными-юристами.

Согласно социсследованию, в безопасность ведения бизнеса в России не верят 78,6% предпринимателей. Их опасения разделяют 60,8% адвокатов, а также 18,4% прокуроров.

Более трети прокуроров при этом сказали, что считают оправданным заключение под стражу бизнесменов, обвиняемых по экономическим уголовным делам. Такого мнения придерживаются 35% респондентов из этой категории. Адвокаты и юристы с прокурорами не согласились. Более половины из них назвали такую меру пресечения неоправданной, а 56,4% прокуроров считают арест допустимым в исключительных случаях.

В 2019 году в безопасности ведения бизнеса в России эксперты сомневались больше. Опрос показал, что его считали опасным 84,4% предпринимателей и 69,2% всех респондентов. В 2020-м показатель был еще выше: более 93% предпринимателей назвали ведение бизнеса в стране небезопасным.