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Деревянные зернохранилища Антальи
В 35 км от Антальи сохранились 86 деревянных зернохранилищ, построенных из кедра без единого гвоздя. Им около 300 лет. В этих амбарах хранили ячмень, пшеницу, муку, смолотую на стоявшей здесь же мельнице. Запах смолы кедра отпугивал насекомых. Региональным советом по сохранению культурного наследия Антальи эта местность отнесена к заповеднику. #Турция #мельницаСинана #зернохранилище
Деревянные зернохранилища Антальи / Others
27 июня 2021 г.
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