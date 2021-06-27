Деревянные зернохранилища Антальи

В 35 км от Антальи сохранились 86 деревянных зернохранилищ, построенных из кедра без единого гвоздя. Им около 300 лет. В этих амбарах хранили ячмень, пшеницу, муку, смолотую на стоявшей здесь же мельнице. Запах смолы кедра отпугивал насекомых. Региональным советом по сохранению культурного наследия Антальи эта местность отнесена к заповеднику. #Турция #мельницаСинана #зернохранилище