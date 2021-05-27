Первый беспилотный военный самолет турецкого производства планируется поднять в воздух к столетию провозглашения Республики в 2023 году, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в ходе заседания парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

В своем выступлении Эрдоган заострил внимание на успехах турецкого оборонпрома, в особенности в сфере разработки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В частности, на сегодняшний день в четырех странах мира, в том числе в Турции, на боевом дежурстве находятся 180 знаменитых ударных БПЛА Bayraktar, напомнил президент.

Глава государства назвал беспилотники Bayraktar очередным «достижением Общенациональной инициативы технического прогресса».

«Беспилотники турецкого производства уже доказали высокую эффективность на поле боя и вынудили многих пересмотреть отношение к военной стратегии», – подчеркнул Эрдоган, которого цитирует Anadolu.

Вскоре, отметил турецкий лидер, на вооружение также поступит модернизированная версия ударных БПЛА – Akıncı, что повысит значимость турецких беспилотников.

«Наша конечная цель – стать первой страной, поднявшей в небо беспилотный военный самолет на полностью искусственном интеллекте. Это позволит создать более совершенный летательный аппарат, чем самолеты пятого поколения, за которые сегодня соревнуются ведущие страны мира», – резюмировал президент.

О достижениях Турции в сфере разработки и производства БПЛА последнее время часто пишут крупнейшие зарубежные СМИ. The Guardian считает, что ударные беспилотники быстро изменили баланс сил в регионе. В материале другой авторитетной британской газеты – The Telegraph – говорится, что после появления турецких дронов, имеющих приемлемую цену при большой огневой мощи, изменилась сущность военных конфликтов.

Financial Times, в свою очередь, отметило, что Турция – серьезный соперник США, Израиля и Китая в сфере разработки ударных аппаратов.

Успешной разработкой турецких инженеров заинтересовались и в других странах. В апреле власти Марокко заказали у турецкого производителя беспилотной техники Baykar Makina 13 ударных средневысотных оперативно-тактических Bayraktar TB2 и наземные станции управления.

В мае стало известно о том, что Польша станет первой страной-членом НАТО, которая закупит у Турции боевые беспилотники.

На вооружение польской армии поступят 24 дрона модели Bayraktar TB2, первая из четырех партий будет доставлена уже в 2022 году. Турецкие БПЛА будут летать в небе ЕС.

«Польская армия получит в распоряжение проверенное оружие, которого никогда еще не было в ее оснащении», – заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак.