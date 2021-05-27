Количество поисковых запросов на приобретение самогонных аппаратов за 2020 увеличилось на треть по сравнению с предыдущим годом, говорится в подготовленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым докладе для президента России, который приводит РИА «Новости».

В 2020 году в «Яндексе» зафиксировано 1,6 млн запросов на покупку самогонных аппаратов, что на треть больше показателя 2019 года (1,2 млн).

При этом в 2020 году количество запросов на покупку алкоголя онлайн выросло на 30% и составило 64 тыс. Аппарат Титова объясняет это тем, что досудебная блокировка сайтов, введенная в 2017 году, не позволяет снизить объем продаж через интернет.

Согласно отчету, за 2012-2017 годы также произошло резкое снижение количества магазинов с лицензией на розничную продажу алкоголя: с 305 тыс. до 215 тыс. (на 30%).

Авторы документа связывают это с ужесточением требований к торговым объектам. Однако число таких точек немного увеличилось в последующие годы – сегодня в России насчитывается около 219 тыс. магазинов с алкогольной лицензией.

«Из 160 тыс. сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», – отмечается в докладе.

В итоге авторы исследования пришли к выводу, что для повышения эффективности борьбы с нелегальным алкогольным рынком открытую продажу самогонных аппаратов в России необходимо запретить.

На прошлой неделе стало известно, что «Почта России» собирается заняться онлайн-продажей вина.

Ранее депутат Государственной думы от «Единой России» Виталий Милонов выступил с предложением ввести запрет на продажу спиртного в магазинах по воскресеньям.

«Я считаю, что нужно ввести каждую неделю день без алкоголя, например, в воскресенье запретить продажу алкоголя. Чтобы в воскресенье алкоголь не продавался, только в барах и ресторанах. В магазинах алкоголь продавать не надо по воскресеньям», – заявил скандально известный депутат.

По утверждению руководителя отдела информатики и системных исследований Московского НИИ психиатрии Минздрава РФ доктора медицинских наук Александра Немцова, в России до 40% мужского трудоспособного населения регулярно злоупотребляют спиртным, алкоголизмом страдают 2 миллиона человек, а от отравлений спиртными напитками, преимущественно суррогатами водки, ежегодно умирают порядка 500 тысяч.

При оценке потребления алкоголя в разных регионах мира, регион России и Украины имеет одну из самых высоких долей алкогольно зависимого населения (среди населения старше 15 лет) - 4,8 %.