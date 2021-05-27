27 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Ливни накрыли Дагестан: Затоплено 70 домов, размыло республиканскую трассу
В Дагестане в результате интенсивных ливней в пяти населенных пунктах затопило 70 домов. Особенно пострадали горные районы – Унцукульский, Шамильский, Гумбетовский и Хунзахский. Парализовано движение по дороге республиканского значения Буйнакск-Гимры-Чирката. Спасатели устраняют последствия непогоды. #Дагестан #авария #ливень
Ливни накрыли Дагестан: Затоплено 70 домов, размыло республиканскую трассу / Others
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