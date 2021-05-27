Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» направил в адрес президента РФ Владимира Путина петицию с просьбой остановить «охотничью вакханалию». Авторы документа считают необходимым запретить расширение охотничьих хозяйств и зон охотничьего туризма.

Среди других адресатов обращения значатся председатель комитета Государственной Думы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и его заместитель, депутат Николай Валуев.

«Огромную обеспокоенность» у российской общественности, ученых, правозащитных организаций вызывает законопроект о разрешении охоты в 30-км зоне, примыкающей к сельхозугодьям, а также о возможности охотничьего туризма на особо охраняемых территориях, говорится в обращении на сайте Change.org.

«Поправки к действующим на данный момент законам, которые «протаскивает» охотничье лобби, мы расцениваем как продажу Родины и предательство по отношению к нашим людям», – пишут авторы петиции.

Они напомнили, что дачный сезон (с середины апреля до середины октября) совпадает со сроками многих видов охот на животных, а 30-километровая зона при входе в лес как раз является антропогенной полосой с очень высокой плотностью насыщения отдыхающими: грибниками, походниками, сборщиками ягод и трав и т. д.

«Законопроект ставит под угрозу всех, кто выезжает летом на отдых (а это большая часть россиян)», – уверены представители фонда «Дарящие надежду».

На момент публикации новости петицию подписали 2 375 человек, среди них и известные артисты и деятели культуры: Светлана Немоляева, Геннадий Хазанов, Михаил Ширвиндт и другие.