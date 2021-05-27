Американский мясоперерабатывающий завод JBS USA выплатит $5,5 млн в качестве компенсации уволенным сотрудникам, исповедующим ислам, сообщает Reuters. Мусульмане лишились рабочих мест из-за того, что, по словам руководства, делали «слишком долгие» перерывы для молитвы в месяц Рамадан.

За последние несколько лет в отношении мясокомбината в Колорадо был подан целый ряд жалоб и судебных исков от работников-мусульман сомалийского происхождения. Разбирательство было инициировано комиссией по равным возможностям трудящихся.

В частности, занятые в цехах JBS мусульмане обвинили работодателя в дискриминации по религиозному признаку и категорическом отказе в предоставлении перерывов для молитвы, несмотря на то, что американское законодательство гарантирует верующим сотрудникам право на возможность выполнения религиозных обязанностей.

В августе 2017 года окружной судья Филип Бриммер запретил JBS утверждать в суде, что перерывы работников на намаз замедляют производственный процесс. Этим он лишил ответчика основной аргументации. Тогда компания уничтожила табели учета рабочего времени сотрудников, и истцам было нелегко доказать факт дискриминации.

Судебное разбирательство длилось несколько лет. В итоге мясоперерабатывающая компания, федеральная комиссия и пострадавшие работники пришли к мировому соглашению и предоставили его в суд штата Колорадо.

JBS согласилась пойти навстречу бывшим сотрудникам и выплатить компенсацию во избежание проигрыша в суде и назначения еще большего штрафа и повышения сумм иска.

В мае этого года генеральный директор American Airlines Дуг Паркер заявил, что соблюдал традиционный пост в течение одного дня вместе с сотрудниками-мусульманами, чтобы лучше их понять.

По словам руководителя Паркера, он не ел и не пил на протяжении 15 часов, и в результате, это пробудило у него «большое уважение к сотрудникам-мусульманам и их приверженности своей вере».