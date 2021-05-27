На праймериз «Единой России», которые стартовали 24 мая и продлятся до 30-го, федеральное руководство партии возлагало большие надежды. В преддверии выборов в Госдуму обычная для США и все еще новая для России процедура должна была легитимизировать административных кандидатов и повысить их узнаваемость с помощью честных, открытых и конкурентных выборов, что подчеркивалось отдельно.

Но исполнители на местах стали творить, как пишут политические блогеры, «лютый трэш»: от порчи баннеров конкурентов и забрасывания камнями машин с портретом кандидата до попыток срыва предварительного голосования. В Москве один из кандидатов в Госдуму и вовсе собирал электорат через сайт знакомств. В этот раз абсурдности по сути ненастоящего голосования не выдержали даже традиционные помощники власти: учителя официально обратились к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с жалобами на то, что школы превратились в поле боя властных элит.

Зачем партии власти понадобились праймериз?

Праймериз – это система партийного отбора наиболее сильных кандидатов для последующего их выдвижения на выборах. Впервые такую технологию единороссы опробовали перед выборами в Госдуму в 2007-м и практикуют ее с тех пор только они. В 2021-м, полном народных протестов, нелепых задержаний и вопиющих арестов, предварительное голосование было решено провести онлайн: официальная причина – покрывающий сегодня многие действия властей ковид.

Сами россияне, то есть простые избиратели, до сих пор не очень понимают, зачем нужны праймериз, а причина, по которой они проводятся, на самом деле банальна и прагматична. Предварительное голосование позволяет партии власти начать агитацию задолго до официального старта избирательной кампании в Госдуму нового созыва. То есть единороссы фактически почти всю весну на законных основаниях развешивают по стране билборды, баннеры и плакаты, организуют на федеральных каналах сюжеты. Другие партии смогут начать это делать только в последних числах июня.

Также цель нынешних праймериз – показать, что кандидаты из народа. В них, по подсчетам журналистов, участвуют всего две сотни действующих депутатов, которые решили избираться вновь. А основная масса, действительно, представители народа. Уже традиционно в праймериз идут звезды шоу-бизнеса, которые никогда не занимались политикой, а сейчас внезапно «проснулись»: это артистка Юлия Волкова, певец Денис Майданов, телеведущий Евгений Попов и другие. Но основная масса кандидатов – учителя, спортсмены, общественники. Особенно много в этот раз (чуть ли не треть от общего числа) врачей и волонтеров, что объяснимо – они герои пандемии. Всего в этом году в качестве кандидатов предварительного голосования зарегистрировались больше пяти с половиной тысяч человек. Выиграть случайному кандидату, констатируют эксперты, очень сложно. В итоговом списке должно оказаться до 400 кандидатов от «Единой России» и кандидаты по одномандатным округам.

На что способны кандидаты в Госдуму?

Скандалы вокруг нынешних праймериз начались задолго до их старта. Кандидаты и их покровители вместо того, чтобы укрепить доверие к осенним выборам, сделали все, чтобы подорвать его еще больше.

На подготовительном этапе особенно отличился губернатор Приморья Олег Кожемяко, секретарь местного отделения ЕдРа. Сначала Кожемяко не постеснялся заявить, что будущие депутаты и победители праймериз от его края заранее «определены и согласованы с администрацией президента». А потом и вовсе стал препятствовать «ресурсным» конкурентам проводить альтернативные избирательные кампании – причем так, что тем пришлось уйти с дистанции.

«БАМ» и другие телеграм-каналы подробно описывают, как, ради победы административных кандидатов, в Приморье применялись «грязные» политтехнологические приемы, которые были в ходу в лихих 90-х и тучных нулевых. Вот часть из них: порча баннеров и забрасывание камнями агитавтобуса кандидата Чемерис, скупка голосов ее соперником Щербаковым, попытка снять накануне старта праймериз кандидата Ясина, отказ оргкомитета рассматривать жалобы независимых кандидатов.

Эти и другие «выкинутые коленца» приморского штаба «Единой России» были настолько вопиющи, что оказались в федеральной повестке, дошли до генсовета ЕР и, как надеются жители края, станут «черной меткой» для их главы, который при всем том, что творилось в его регионе, громогласно заявлял: кто «может дискредитировать партию, не должны участвовать в выборах, ни шоу, ни скандалы с кандидатами нам не нужны». Кстати, за «правильное» голосование приморцам предлагали 500 рублей.

Рост протестных настроений населения, которое по идее должно было проглотить червячка, произошел и в других регионах России. Эксперты называют 12 областей, в которых в целом предвыборная гонка выдалась особенно напряженной. В Ростове, Оренбурге, Иркутске, Пензе, Новгороде, Хабаровске, Калуге, Владимире, Бурятии, Хакасии, Свердловской области и Алтайском крае до сих пор нет консенсуса по поддержке партий и кандидатов в Думу. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Новгороде, Алтайском Крае и Свердловской области, где региональные игроки и вовсе взяли курс на дистанцирование от бренда «Единой России» и исключили любые упоминания партии власти рядом с фамилиями основных кандидатов.

Отличилась и Москва. 25-летний кандидат в депутаты Госдумы по Перовскому одномандатному избирательному округу Виталий Лебедев собирал голоса через сайт знакомств. По его мнению, раз Tinder подбирает пару на основе геолокации, значит так больше шансов показаться на глаза избирателю. В Госдуме этот политик хочет инициировать законопроект о легализации частных военных компаний (ЧВК) и вводе российских миротворцев в Донбасс.

Почему начали жаловаться даже учителя?

О глупости предварительных внутрипартийных выборов заговорили даже обычно все безропотно исполняющие учителя, которые давно насильно втянуты властями в политический процесс – зачастую в ущерб учебному. Сперва по мессенджерам стали распространятся скрины сообщений руководства школ и отделов образования, где выказывалось требование добровольного и поголовного участия в предварительном голосовании, к которому желательно привлечь еще и как можно больше родителей учеников. И проголосовать всем, конечно, надо было правильно.

Потом уже официально профсоюз учителей обратился лично к председателю партии ЕР Дмитрию Медведеву. Смысл их послания политический обозреватель, заместитель главного редактора «Коммерсанта» Дмитрий Дризе, сформулировал так: «Мало того, что мы замучились с этой пандемией, а сейчас, как известно, конец учебного года и нужно ставить итоговые оценки, к ЕГЭ готовиться, а тут еще и в предварительном голосовании заставляют участвовать».

Сам факт подобного письма от работников бюджетной сферы говорит, как сильно это все им надоело. Дризе перечисляет: «И бюллетени проверяй, и в выборах поучаствуй, и вот еще в праймериз. И никакой золотой дождь на них (учителей – прим. редакции) за все это сверху не проливается. Наоборот, град обвинений в подтасовках и иных нарушениях. Зачем им все это?» Школы – для того, чтобы детей учить, а не для политических игр местных элит, замечают сами педагоги.

Судя по СМИ и соцсетям, на принуждение участия в праймериз единороссов жалуются бюджетники по всей стране. Но принуждение, как говорят политтехнологи, еще один известный, хоть и сомнительный способ повысить интерес к любым выборам. Очевидно, что им не гнушаются. При этом, правда, власти регионов и местные представители «Единой России» отрицают какое-либо давление на бюджетников. В Челябинске в пресс-службе регионального отделения партии власти, например, на белом глазу заявили: «Принуждение к голосованию – это точно не наш метод, таких задач, естественно, ставиться не может, это недопустимо».

Зачем нужна высокая явка на праймериз?

По данным самих единороссов, на сайте праймериз к их началу 24 мая зарегистрировалось около шести миллионов человек – это 5,5% от общего количества избирателей России. Источники в ЕР говорят, что региональным властям поступила рекомендация – явка на праймериз должна быть не ниже 10-15%. Политолог и политтехнолог Константин Калачев, работавший в свое время с партией власти, объясняет: такая сравнительно высокая явка нужна ЕР и Кремлю, потому что она позволяет задолго до настоящих выборов проверить «степень мобилизации» бюджетников и других зависимых от власти людей.

Усугубляет ситуацию и онлайн формат праймериз. Политолог Александр Кынев уточняет, что в таком случае участие случайных людей фактически невозможно: «Такое голосование – это прежде всего участие организованных сетей (имеется в виду «сторонников» – прим. редакции). Все голосование превращается в конкуренцию тех, у кого есть такая сеть. Организованные сети – это и административный ресурс. То есть те люди, кто голосует по приказу, и при электронном голосовании их роль будет выше».

Как характеризуют систему голосования эксперты?

Много осуждения в прессе и в обществе вызвал и тот факт, что утром первого же дня праймериз «Единой России» сайт для голосования не работал в течение нескольких часов. Точнее – его объяснение. Потому что официальной причиной падения ресурса назвали хакерскими DDoS-атаками, которые якобы могут случиться в любой момент до конца голосования. Но опрошенные журналистами эксперты уверены, что сайт перестал работать, просто потому что не справился с нагрузкой. Это не первый раз происходит с продуктами Ростелекома.

Кроме того, система дистанционного электронного голосования (ДЭГ), созданная Ростелекомом для нынешних праймериз, стала еще менее прозрачной, чем та, что использовалась на плебисците в прошлом году, констатировал сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. А она будет применятся и на выборах в Госдуму в этом сентябре. Эксперт отметил, что «Голос» направлял в ЦИК свои рекомендации по изменениям ДЭГ, которые помогли бы сделать процесс более понятным и прозрачным. «Но ЦИК это не интересует – их устраивает система тем, что никто в ней ничего понять не может», – посетовал Мельконьянц.

Скандальные праймериз-2021 продлятся до 30 мая, их результаты должны стать известны 1 июня. Но окончательное решение по кандидатам в депутаты Госдумы будет принято только на итоговом съезде единороссов 19-го июня, в котором примет участие президент лично. Эксперты и журналисты предполагают: то, что происходит вокруг выборов сейчас, это – цветочки, ягодки – впереди. Некоторые политологи не исключают, что складывающая ситуация может стоить должности председателю партии Дмитрию Медведеву.