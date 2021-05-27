Россия и Беларусь – союзные государства. Многих иностранцев удивляет, что существуют фактически две России. При детальном анализе взаимоотношений стран видно, что в экономической сфере они неделимы. Более того, Беларусь настолько открыта для России, что после введения Москвой контрсанкций против европейских продовольственных товаров на полках российских магазинов появились белорусские креветки, вероятно, выловленные в несуществующем Белорусском море.

Весной 2020 года, когда из-за эпидемии коронавируса были введены ограничения на пересечение границ, Беларусь стала дырой российской границы, так как через нее можно было выехать в любую открытую страну и вернуться в любое время. Это происходило, напомню, параллельно с закрытием границ с другими странами ЕАЭС.

История этой интеграции началась еще в середине 90-х, когда в России активно уничтожали все, что оставалось от СССР, а в Беларуси Александр Лукашенко доказывал, что именно он настоящий хозяйственник среди правителей бывших соцстран. Так, действующие на тот момент президент Ельцин и президент Лукашенко в 1996 году подписали Договор об образовании сообщества России и Беларуси, в 1997-м – Договор о Союзе России и Беларуси, а в 1998-м – Декларацию о дальнейшем единении Беларуси и России. Предполагалось, что эти страны войдут в единую правовую систему с общей валютой, энергетической системой, таможней и рынком в целом. Годом позже в 1999 году был подписан Договор о создании союзного государства, ратифицированный уже в начале 2000-го действующим президентом России Владимиром Путиным.

По многим направлениям удалось достичь единства, хотя, судя по тексту договора, страны должны были стать чуть ли не одним государством. Договор от 1999 года в качестве своей цели ставил «формирование единой правовой системы демократического государства». Более того, они должны были объединиться на основе принципов рыночной экономики, что позволило бы решать вопросы развития экономики и общества по тем правилам капитализма, которые так популярны стали после развала СССР, когда рыночная экономика активно завоевывала сердца и умы бывших советских граждан. Эта тенденция позже развернется в сторону госкапитализма, а единение двух стран затормозится, причем в пользу Беларуси.

Белорусские и российские рубли не станут единым рублем. Каждая страна будет вести свою денежно-кредитную (монетарную) политику. Россия при президенте Путине будет бурно развиваться до мирового экономического кризиса 2008 года за счет роста экспорта дорожающих углеводородов, российская денежная политика будет либеральной, что необходимо для интеграции в мировую экономику, раз российская экономика ориентирована на экспорт. До конца 2014 года российский рубль будет привязан к паре евро/доллар.

Белорусские рубли будут постепенно снижаться к курсу российского рубля и потеряют около 7% только за последние 10 лет, несмотря на обвал рубля к доллару после перехода на свободно плавающий курс (отмены привязки российского рубля к паре евро/доллар). Однако и белорусская экономика тоже ориентирована на экспорт, но на экспорт в Россию, из-за чего белорусский рубль будет вести себя по отношению к российскому рублю так же, как российский рубль ведет себя по отношению к доллару. Причина проста: рынки сбыта насыщаются и сокращаются, и чтобы не только увеличить свою долю, но и сохранить ее, необходимо конкурировать в новых, все более жестких условиях.

Постепенное снижение российского рубля к мировым валютам позволяет сводить баланс страны в условиях, когда мировая экономика растет медленней, чем необходимо. Так, из-за падения спроса, вызванного снижением потребления, крупнейшим производителям товаров в мире требуется меньше сырья, и динамика цен в развитых странах переходит в Россию через так называемые «мировые фабрики» (например, Китай).

Беларусь поступает таким же образом по отношению к России. Экспорт ее товаров машиностроения и сельхозпродукции в Россию периодами был затруднен из-за сокращения потребления в России, вызванного не только старением населения (что происходит и в странах Запада и из-за чего, как уже говорилось выше, падает спрос на импорт российских товаров), но и кризисами, которые в России случаются все чаще. Так, после 2008 года не только Россия, но и вся мировая экономика не успела восстановиться в реальном выражении, а в 2014-2015 годах из-за обвала цен на сырье российская экономика претерпела еще один, более серьезный для нее кризис. Наконец, не успев восстановиться (реальные доходы россиян так и не начали расти с тех пор, а только восстановились по отдельным категориям), в 2020 году страна вновь пережила кризис, страшнее, чем все предыдущие со временем Великой депрессии.

Тем не менее, интересно то, что львиная доля экспорта российских товаров машиностроения приходится на страны СНГ, при том что половина экспорта Беларуси приходится на Россию, и немалая часть его – это экспорт комплектующих для сельхозтехники и грузовых автомобилей. Так, если другие страны СНГ и Евразийского экономического союза в основном экспортируют в Россию также сельхозтовары, то Россия продает им технику. Поэтому экспорт Беларуси зависит не только от потребления внутри России, но и экспорта российских товаров в другие страны бывшего Советского Союза.

Беларусь все эти годы импортировала углеводороды из России по внутренним ценам. Так, около 40% импорта из России составляла именно эта категория, что говорит о том, что Беларусь за счет дешевой энергии из России могла экспортировать одну только сельхозпродукцию в среднем на сумму более миллиард долларов в год, а совокупный экспорт Беларуси в Россию с 1999 года превышает 200 миллиардов, что вдвое меньше стоимости углеводородов, которые Россия экспортировала беспошлинно в Беларусь за последние 7 лет. Тут Россия не только недополучала прибыль в энергетической сфере, но и создала все условия для завоевания белорусскими товарами российских рынков и включения белорусской промышленности в российскую технологическую цепочку.

Однако и это не все. Помимо инвестиций из России, которые превысили 11 млрд долларов еще к 2016 году, постепенное снижение курса белорусского рубля делает российских производителей менее конкурентоспособными. Падение белорусского рубля на 10% к российскому с 2011 года означает, что товары в Беларуси дешевели только из-за курса рубля на 10% при том, что доступ на российский рынок был всегда беспрепятственный. Это можно сравнить с тем, как если бы на полках магазинов все молочные продукты стоили на 10% дороже, чем те, которые произведены, к примеру, в Брянской области.

Крайне сложно оценить стоимость реальной поддержки Россией белорусской экономики. Вероятно, только за последние 10 лет эта сумма превысила 200 млрд долларов. Однако Беларусь все же в совокупности больше импортирует из России, чем экспортирует. Но 40% импорта – это сырье, что составляет почти четверть всего импорта союзника России. По этой причине налоговый маневр (раньше пошлины за продажу сырья выплачивались только при пересечении таможни, а ныне при добыче, из-за чего цены для Беларуси вырастут) приведет к тому, что в стоимостном выражении доля импорта Беларуси вырастет, что создаст дополнительную нагрузку для ее бюджета.

Из-за этого уровень жизни в этой стране может снизиться до среднего по СНГ, при том что ныне она наравне с Россией и Казахстаном. Будет ли Россия наращивать кредитование и инвестиции в Беларусь после подорожания сырья, увидим со временем, однако постоянно падающие цены на белорусскую продукцию (за счет падающего курса ее рубля) и дальше будут ставить ее производителей в более выгодное положение перед российскими конкурентами на российском же рынке.