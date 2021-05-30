ПОЛИТИКА
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Муфтий Крыма: Москва использует религию в политических целях
Глава Духовного управления мусульман Крыма Айдер Рустемов о том, какую роль играет религия и официальные мусульманские организации в легитимации аннексии полуострова Россией.С 2014 года муфтият на полуострове перестал координировать свои действия с Меджлисом крымскотатарского народа и перерегистрировался по российскому законодательству. Пост сохранил Эмирали Аблаев, глава ДУМ с 1999 года. В ноябре 2016 года общины мусульман-переселенцев провели съезд и решили создать Духовное управление мусульман Автономной Республики Крым на материковой части Украины. Муфтием был избран Айдер Рустемов. #Россия #политика #Крым
Муфтий Крыма: Москва использует религию в политических целях / Others
30 мая 2021 г.
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