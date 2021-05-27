ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Ирландия первой в ЕС обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины
Парламент страны одобрил резолюцию, согласно которой страна прямо осуждает фактическую аннексию Западного берега реки Иордан Израилем
Ирландия первой в ЕС обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины
Фото: Reuters / Others
27 мая 2021 г.

Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины.

Ирландский парламент единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает «фактическую аннексию» Западного берега реки Иордан и прямо указывает на то, что израильские власти неоднократно нарушали нормы международного права. Депутаты обсудили высылку посла Израиля, но в итоге проголосовали против.

Министр иностранных дел страны Саймон Ковени отметил, что принятие резолюции демонстрирует озабоченность ирландских властей в отношении деятельности израильских военных. «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего», – подчеркнул он.

Джон Брэди, член парламента от оппозиционной партии Ирландии «Шинн Фейн», назвал голосование победой справедливости.

Джино Кенни, член ирландского парламента, обвинил Европейский союз в лицемерии и двойных стандартах, поскольку евробюрократы наложили санкции на Беларусь «за угон самолета, при этом закрывают глаза на агрессию Израиля».

«Вы не можете умиротворить расистов и убийц. И даже сегодня лицемерие Европейского Союза невероятно. Они упоминают, что введут санкции в отношении Беларуси, и в то же время несколько дней назад Израиль убивал детей, более 65 детей были убиты израильским государством», – сказал Кенни в речи в сенате Ирландии.

Ирландский конгресс профсоюзов и другие организации приветствовали решение и заявили, что «надеются и ожидают», что теперь другие парламенты последуют примеру Ирландии и призовут Израиль к ответу.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us