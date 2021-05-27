Ирландия стала первой страной Евросоюза, которая обвинила Израиль в аннексии территорий Палестины.

Ирландский парламент единогласно одобрил резолюцию, которая осуждает «фактическую аннексию» Западного берега реки Иордан и прямо указывает на то, что израильские власти неоднократно нарушали нормы международного права. Депутаты обсудили высылку посла Израиля, но в итоге проголосовали против.

Министр иностранных дел страны Саймон Ковени отметил, что принятие резолюции демонстрирует озабоченность ирландских властей в отношении деятельности израильских военных. «Масштаб, скорость и стратегический характер действий Израиля по расширению поселений и стоящие за этим намерения привели нас к тому, что мы должны быть честными в отношении происходящего», – подчеркнул он.

Джон Брэди, член парламента от оппозиционной партии Ирландии «Шинн Фейн», назвал голосование победой справедливости.

Джино Кенни, член ирландского парламента, обвинил Европейский союз в лицемерии и двойных стандартах, поскольку евробюрократы наложили санкции на Беларусь «за угон самолета, при этом закрывают глаза на агрессию Израиля».

«Вы не можете умиротворить расистов и убийц. И даже сегодня лицемерие Европейского Союза невероятно. Они упоминают, что введут санкции в отношении Беларуси, и в то же время несколько дней назад Израиль убивал детей, более 65 детей были убиты израильским государством», – сказал Кенни в речи в сенате Ирландии.

Ирландский конгресс профсоюзов и другие организации приветствовали решение и заявили, что «надеются и ожидают», что теперь другие парламенты последуют примеру Ирландии и призовут Израиль к ответу.