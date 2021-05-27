ПОЛИТИКА
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В Челябинске на имама подали в суд за репост слов президента Азербайджана
Рината Яминева обвиняют в разжигании национальной и религиозной вражды за размещение в соцсети фотографии агдамской мечети в Нагорном Карабахе, которая при армянской оккупации превратили в хлев для скота
В Челябинске на имама подали в суд за репост слов президента Азербайджана
В Челябинске на имама подали в суд за репост слов президента Азербайджана / Others
27 мая 2021 г.

Имама челябинской мечети Рината Яминева обвиняют в разжигании национальной и религиозной вражды после того, как он разместил во ВКонтакте фотографию старинной агдамской мечети в Нагорном Карабахе, которую при армянской оккупации превратили в хлев со свиньями.

Религиозный деятель сопроводил ее комментарием, где говорилось о разрушении и осквернении мечетей в период оккупации региона Арменией.

Яминев рассказал ИА IslamNews, что местные надзорные органы посчитали этот комментарий призывом к религиозной и национальной вражде, и обратились в суд.

Пикантность ситуации заключается в том, что написанный имамом пост является цитатой высказывания президента Ильхама Алиева.

Сейчас дипведомство Азербайджана пытается добиться присутствия своего представителя на судебном заседании, где будет рассматриваться это дело.

Ранее TRT на русском писал, что в карабахском городе Агдам в период армянской оккупации были не только полностью разрушены многочисленные уникальные памятники культуры, но и осквернены захоронения карабахских ханов и их потомков. С таким заявлением выступалагруппа карабахских армян (потомков тюрков-христиан) во главе с председателем Гражданской платформы мира между Арменией и Азербайджаном Артуром Агаджановым.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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