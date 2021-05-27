ПОЛИТИКА
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Участников казахской музыкальной группы заподозрили в создании ОПГ
По версии следствия, участники популярного коллектива Madmen с миллионами просмотров на YouTube поставляли синтетические наркотики из России и делали закладки
Участников казахской музыкальной группы заподозрили в создании ОПГ
Участников казахской музыкальной группы заподозрили в создании ОПГ / Others
27 мая 2021 г.

Участников казахстанской q-pop группы Madmen заподозрили в создании и участии в ОПГ (части 1 и 2 статьи 262 УК), сообщает подведомственный сайт МВД.

Отмечается, что десять задержанных по этому делу, двое из которых участники Madmen, работали над «устойчивой наркосетью». Трое отвечали за поставку синтетических наркотиков из России, двое обрабатывали заявки и принимали на работу закладчиков, остальные делали закладки.

Всех подозреваемых на время следствия поместили в СИЗО.

22 апреля стало известно, что в Алматы по подозрению в изготовлении и сбыте синтетических наркотиков задержали двух участников казахстанского бойзбэнда Madmen. Силовики провели обыски у десяти подозреваемых по делу и изъяли у одного из задержанных пакет с порошком белого цвета и «порошкообразное вещество растительного происхождения зеленого цвета».

Казахстанская группа Madmen, выступающая в жанре q-pop, основана в 2017 году, указывает «Медиазона». Песни коллектива набирали миллионы просмотров на YouTube – в частности, клип на их дебютную песню «Бері жақында» собрал почти три миллиона просмотров.

Q-pop – музыкальная субкультура, возникшая в Казахстане и вобравшая в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Основоположником этого музыкального жанра является группа Ninety One, дебютировавшая в 2015 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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