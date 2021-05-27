Амбициозное заявление о том, что в Сирии было испытано свыше 300 видов оружия, сделал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, благодаря апробированию в режиме реальных боевых действий качество многих единиц было доведено «до верхней планки».

В то же время глава оборонного ведомства не стал отрицать, что в Арабской Республике Москва встретила «большое количество неприятных неожиданностей». «Госиспытания, войсковые испытания, армейские испытания – это все, конечно, хорошо, но главная оценка ставится все-таки в зачетку там, – отметил Шойгу, рассуждая о войне. – Были моменты, когда у нас на базе Хмеймим были конструктора и специалисты из 76 предприятий, конструкторских бюро разных. Мы специально сделали, построили цех. И сегодня там есть оборудование».

Двумя годами ранее, выступая перед военными атташе других государств, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов обращал особое внимание на то, что в Сирии «для повышения эффективности особое внимание уделяется развитию высокоточного оружия большой дальности воздушного, морского и наземного базирования».

В частности, согласно уверениям Москвы, в этом театре боевых действий военное ведомство повторно испытало многофункциональные истребители Су-57. Некоторое время назад российские официальные лица делали особый акцент на том, что в боевых действиях на стороне Дамаска свою эффективность подтвердили ракетный комплекс «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч», а также такие самолеты дальней авиации, как Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.

Естественно, задействование этой техники в Сирии преподносилось российской стороной как необходимость в борьбе с терроризмом. Голос оппозиции и гибель гражданских лиц в контролируемых повстанцами районах российский официоз традиционно обходил фигурой умолчания.

«Послание миру»

Любование эффективностью военной техники сложно объяснить в условиях, когда Сирия скатывается на еще более темную глубину политического и экономического кризисов, а режим показательно не делает ничего, чтобы разрешить проблемы, которые десять лет назад привели к началу гражданского конфликта. Лишней иллюстрацией тому стал фарс президентских выборов 26 мая, который бесцеремонно оставил за бортом вес и легитимность Конституционного комитета и показал фактическое отношение Асада к резолюции Совета безопасности ООН 2254.

День голосования дал режиму лишний повод объявить о победе над повстанцами и международным сообществом. «Думаю, что та картина, которую вы видели, стала красноречивым посланием миру, особенно странам, которые работают против Сирии, – заявил заместитель генерального секретаря партии «Баас» Хиляль аль-Хиляль, комментируя «выборы». – Все эти планы получили сокрушительный удар».

Даже проблему изгнанных из Сирии людей в Дамаске преподносят по-своему: аль-Хиляль на голубом глазу заявил, что выступившая против «выборов» Германия запретила проводить их на своей территории из-за огромного количества желающих проголосовать. Вероятно, десятилетие безнаказанных действий против своего собственного народа, одобренных Россией и Ираном, окончательно лишили Дамаск способности придумывать хоть сколько-нибудь правдоподобные объяснения.

Цифры говорят о том, что в зоне ответственности сил Асада находятся только 28% от общего числа граждан Сирии, и, очевидно, ему было крайне выгодно, чтобы день голосования так и остался узким фестивалем лоялистов. Издержки же попрания демократического механизма несут люди: сохранение режима ожидаемо законсервирует тенденцию на бегство мирного населения из Сирии. Предвыборные подачки в виде амнистии не гарантируют прекращение пыток и похищений.

Переадресация проблем

В этих условиях заниматься проблемами, которые игнорирует Асад, приходится соседям Сирии. Турция продолжает не только вести размещение беженцев и доносить до европейских столиц все проблемные аспекты этого досье, но и реализовывать инфраструктурные проекты. На днях стало известно, что семимесячные усилия сирийских и турецких частных компаний в провинции Идлиб увенчались успехом и что некоторые его районы впервые за шесть лет смогли получить круглосуточное бесперебойное электроснабжение. Электроэнергия, которая подается в некоторые части провинции на нынешнем, первом этапе, дойдет и до остальных уголков Идлиба по мере продолжения восстановления инфраструктуры, уверяют авторы проекта.

Таких инициатив у турецкой стороны, заинтересованной в реальной, а не эфемерной стабильности у своих границ, достаточно: у нее внушительный опыт реконструкции гражданской инфраструктуры. Сирийцы ожидают, что турецкие компании продолжат работу над возвращением нормальной жизни хотя бы в отдельных зонах безопасности, огороженных от правительственных войск.

Вопрос заключается в том, не вернутся ли Дамаск и его союзники к идее силового восстановления контроля над некоторыми оппозиционными районами Сирии, чтобы в одночасье смести все то, что созидалось и строилось. Ни недавний «электоральный процесс», неумело приправленный соусом противостояния с западными столицами, ни хвастливые заявления российских военачальников не дают однозначного ответа на этот вопрос.