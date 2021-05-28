Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сообщили о более чем 10 тысячах случаев заражения COVID-19 среди людей, полностью вакцинированных против этой инфекции.

По состоянию на 30 апреля было зарегистрировано 10 262 случаев заболевания в 46 штатах. Коронавирус был обнаружен спустя две и более недели у тех, кто получил обе дозы препаратов Pfizer/BioNTech или Moderna, а также одну прививку вакциной Johnson & Johnson.

В более шести из 10 случаев зараженными оказывались женщины, при этом средний возраст пациентов составил 58 лет.

Примерно 10% заболевших потребовалось стационарное лечение, а 160 человек (1,5%) – умерли. Средний возраст вакцинированных жертв COVID-19 составил 82 года. В двадцати восьми случаях коронавирус не был основной причиной смерти.

По статистике, примерно три из 10 госпитализированных пациентов попали в больницу по причинам, не связанных с COVID.

Однако в CDC заявили, что случаи заражения наблюдаются лишь у «небольшой части» вакцинированных лиц, при этом допустив, что их число может быть занижено.

Данные поступают из национальной системы эпиднадзора, которая полагается на пассивную и добровольную отчетность. Многие люди не проходят тестирование, в особенности те, у кого нет симптомов.

О непредвиденных последствиях после вакцинации сообщаюти в Минздраве Украины. Там используется препарат AstroZeneca и Covishield.

У 13%, привившихся AstroZeneca от коронавируса украинцев, наблюдались повышение температуры, рвота, затрудненное дыхание, онемение конечностей и потеря сознания. Среди тех, кто использовал другой препарат, это число составляет 5%.

В Бельгии же после того, как скончался привившийся вакциной Johnson & Johnson пациент, решили отказаться от ее использования. Вакцину запретили для граждан в возрасте младше 41 года.