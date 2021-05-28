Паломников из России могут не допустить к совершению хаджа в Саудовскую Аравию, сообщили IslamNews в компании «Булгар-тур», относящейся к Центральному духовному управлению мусульман (ЦДУМ) страны.

Причина в том, что саудовские власти требуют наличие прививки от COVID-19 препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Российский «Спутник-V» в их число на сегодня не входит.

Как сообщает РИА «Новости», ранее ДУМ РФ запросило у саудовских властей разрешения на въезд на хадж для паломников, привитых российскими вакцинами, однако положительного ответа пока нет.

«Мы ко всему готовы. Хочу сказать, что если Саудовская Аравия примет решение о том, что они разрешают, говорят нам о конкретном решении квоты, которую они дадут – полную, или, скорее всего, сокращенную квоту – я хочу заверить, что наши туроператоры, которые занимаются организацией хаджа, в течение 10 дней готовы закрыть все технические вопросы», – заявил заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) и член Президиума Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ Рушан Аббясов.

Аналогичная ситуация сложилась и в Турции, и Азербайджане, так как власти Эр-Рияда не включили используемый ими в числе прочих китайский препарат Sinovac в список вакцин, которые позволяют посетить Мекку и Медину. Эта же проблема встает и перед мусульманами многих других стран, особенно постсоветских.

В этом году Саудовская Аравия согласилась принять до 60 тысяч иностранных паломников при наличии прививки от COVID-19. В 2020 году из-за пандемии хадж проходил с участием всего 10 тысяч человек, из которых 30% были саудовцами, 70% – проживающими в стране иностранцами. В Мекку и Медину не допустили как зарубежных паломников, так и представителей прессы.

До вспышки пандемии коронавируса в священные города ислама приезжали миллионы паломников ежегодно. Так, в 2019 году хадж совершили 2,5 млн человек.