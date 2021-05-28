Заместитель директора Научно-исследовательского института (НИИ) точных приборов при дочерней компании Роскосмоса АО «Российские космические системы» Елена Горбачева на протяжении нескольких месяцев работала с поддельным дипломом, пишет Telegram-канал Mash.

Женщина устроилась заместителем гендиректора Александр Люхина в 2019 году. С ней был заключен трудовой договор с окладом ₽960 тысяч в месяц. Однако руководство спустя три месяца работы решило проверить сведения об образовании Горбачевой.

Как оказалось, номер диплома в базе выданных высшим учебным заведением дипломов не значится, т. е. документ оказался поддельным.

Горбачева была уволена с занимаемой должности, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, приобретении, хранении или использовании поддельных документов, превышении должностных полномочий.

Ранее в Мурманской области суд оштрафовал судебного пристава на ₽20 тысяч за подложный диплом о среднем профессиональном образовании.