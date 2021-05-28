ПОЛИТИКА
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В дочке Роскосмоса у замдиректора обнаружили поддельный диплом
Получавшая ₽960 тысяч в месяц заместитель директора НИИ точных приборов вызвала подозрения касательно своих академических достижений. В Роскосмосе решили проверить достоверность ее диплома о высшем образовании – и он оказался липовым
В дочке Роскосмоса у замдиректора обнаружили поддельный диплом
Фото: ТАСС / Others
28 мая 2021 г.

Заместитель директора Научно-исследовательского института (НИИ) точных приборов при дочерней компании Роскосмоса АО «Российские космические системы» Елена Горбачева на протяжении нескольких месяцев работала с поддельным дипломом, пишет Telegram-канал Mash.

Женщина устроилась заместителем гендиректора Александр Люхина в 2019 году. С ней был заключен трудовой договор с окладом ₽960 тысяч в месяц. Однако руководство спустя три месяца работы решило проверить сведения об образовании Горбачевой.

Как оказалось, номер диплома в базе выданных высшим учебным заведением дипломов не значится, т. е. документ оказался поддельным.

Горбачева была уволена с занимаемой должности, в ее отношении возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве в особо крупном размере, приобретении, хранении или использовании поддельных документов, превышении должностных полномочий.

Ранее в Мурманской области суд оштрафовал судебного пристава на ₽20 тысяч за подложный диплом о среднем профессиональном образовании.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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