В аннексированном Крыму во время селекторного совещания с пророссийским главой республики Сергеем Аксеновым произошел очередной инцидент: во время совещания в комнате, где Аксенов сидел с коллегами, открылась дверь шкафа-купе и появился мужчина. Фрагмент трансляции телеканала «Крым 24» опубликовали в интернете. На совещании обсуждали реализацию инфраструктурных проектов.

«Вы подтверждаете, что рисков нет?» – спросил Аксенов в тот момент, когда мужчина за спиной у собеседника главы Крыма стал медленно отодвигать дверцу шкафа.

Пользователи Сети написали свои версии того, как мужчина оказался в шкафу во время совещания. Кто-то предположил, что он «нашел путь в Нарнию», но также выдвигались варианты, что он является чьим-то любовником.

Позднее пророссийские власти полуострова попытались объяснить явление мужчины из шкафа на совещание. В пресс-службе регионального Минтранса радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что он появился из входа во второй кабинет.

«Это был не шкаф, это второй кабинет. Это был первый заместитель службы автомобильных дорог. А не просто какой-то мужчина «из шкафа»», – отметили там.

Почему вход в другой кабинет выглядит как дверь шкафа-купе, в пресс-службе не уточнили.

Ранее на совещании пророссийских крымских чиновников министр культуры Арина Новосельская выругалась матом во время видеоконференции. Аксенов поручил провести служебное расследование, но в итоге не стал увольнять министра и признался, что и сам использует мат, и «вообще без него стройка не идет».