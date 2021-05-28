Антисемитизм или наступление на свободу слова?

Израильская агрессия в секторе Газа середины мая этого года резко усилила антагонизм между безоговорочными сторонниками действий ультраправого правительства страны и его критиками по всему миру. Особенно очевидным раскол стал среди русскоговорящих граждан на постсоветском пространстве и в самом Израиле, большинство из сторонников которого, по исторически сложившейся традиции, придерживаются правых взглядов.

К прискорбию, термин «антисемитизм» стали использовать как последний аргумент для того, чтобы заткнуть критиков действий Израиля на оккупированных территориях. Набирающее силу на Западе левое движение в поддержку Палестины также удостоилось изображения «звезды антисемитизма» на лбу.

Любой человек, политик, чиновник или журналист, высказывающий несогласие с действиями израильских властей и полиции, с критикой авиаударов и убийства мирных жителей в Газе автоматически становится объектом стигматизации, хейтерства и необоснованных обвинений в антисемитизме.

Издания Deutsche Welle, BBC, Radio Liberty, Associated Press и другие уважаемые издания подвергают все большей цензуре свои эфиры и публикации, а журналистов ограничивают в профессиональных правах и журналистской деятельности запретительными директивами относительно освещения палестино-израильского конфликта, роли в нем Израиля и евреев, критика которых запрещена от слова «совсем».

Интервью немецкого журналиста арабского происхождения Али Абунимы изданию Deutsche Welle о том, что «Германии и немецким политикам пора прекратить заставлять палестинских детей в Газе платить за преступления немецкого народа против европейских евреев» было осуждено как антисемитизм и подвергнуто цензуре.

Даже известных людей не обходит обвинение в антисемитизме за поддержку Палестины и требования прекратить апартеид. Сестры Хадид, Дуа Липа, Пэрис Хилтон, Марк Руфалло стали объектами нападок влиятельных медиа, а последним двоим и вовсе пришлось удалять свои комментарии в соцсетях и приносить извинения Израилю.

Робкая «Свобода»

В России в антисемитизме или пособничестве ему могут обвинить и за меньшее. Так татаро-башкирская служба Радио Свобода «Idel.Реалии» 20 мая опубликовала новость о заявлении пермских активистов в Минюст России с требованием признать Фонд «Холокост» и одноименный научно-просветительский центр иностранными агентами.

Заявители, как сообщало издание, полагают: вышеназванные организации получают иностранное финансирование и участвуют в политической деятельности. Подписанты – представители пермской интеллигенции, журналисты, скульпторы, литераторы.

Редакция TRTна русском проверила публичные формы отчетности НПЦ «Холокост», размещенные на сайте Минюста России. Сведений о получении иностранного финансирования с 2016 по 2021 год в отчетах не приводится.

Автор обращения журналист Роман Юшков, как сообщает «Idel.Реалии», ранее подвергался уголовному преследованию за отрицание масштабов Холокоста и за выступления на публичных слушаниях против строительства в Перми хасидской синагоги.

Однако обвинения с журналиста были сняты, а прокуратура края принесла ему извинения. Он также известен в качестве руководителя музыкальной группы «Гомофобия» и являлся фигурантом еще ряда уголовных дел.

В 2016 году он был признан виновным по статье 280 УК РФ за призывы к экстремистской деятельности после публикации материала в пермской краевой газете «Звезда» о безнаказанности чеченской этнической преступности в Пермском крае и городе Пугачеве Саратовской области. Приговор стоил ему увольнения из Пермского государственного национального исследовательского университета, где он работал преподавателем на кафедре географии.

25 мая российский журналист Андрей Калих написал на своей странице в Facebook критический пост, обвинив издание «Idel.Реалии» в публикации «антисемитского доноса». Он также сообщил, что пытался оставить комментарий под новостью с вопросом, – «зачем популяризировать действия антисемитов?», – который, по мнению автора, намеренно не пропустили.

В этот же день публикацию с сайта «Idel.Реалии» удалили, однако она до сих пор доступна в кэше Google. Достаточно бегло взглянуть на публикацию, чтобы понять: новость написана в информационном жанре, сообщалось лишь о самом факте поданного общественниками обращения в госорган и была предпринята попытка получить комментарий на жалобу у руководства Фонда «Холокост», Также был указан бэкграунд основного заявителя, из которого читателю становится ясно, что у представителей этнических меньшинств России к Юшкову могут быть определенные вопросы.

Разрешенный «антисемитский донос»

24 мая аналогичную новость опубликовал на своем сайте еврейский религиозный Альманах «Лехаим», а еще раньше, 21 мая также Интернет-журнал «Звезда». Оба издания ссылаются на «Idel.Реалии», однако сложно предположить, что редакция «Лехаим» могла бы опубликовать новость «популяризирующую антисемитов».

То, что появилось на «Idel.Реалии» к свободе слова и к взвешенной журналистике не имеет никакого отношения, заявил в комментарии TRTна русском независимый журналист Андрей Калих, опубликовавший в соцсети критический пост.

«Поскольку взвешенная и демократическая журналистика должна давать отпор ксенофобам и антисемитам, – потому я раскритиковал [публикацию на «Idel.Реалии»]. Это не может быть взвешенной новостью. Если они пишут, что «пермские общественные деятели» или «общественные активисты» написали обращение в Минюст с требованием признать Фонд «Холокост» иностранным агентом – это есть ни что иное, как донос. Они просят признать еврейскую организацию, которая заботится о правах еврейского меньшинства в России и о сохранении памяти о жертвах Холокоста, иноагентом, чтобы на нее свалились беды, которые устанавливает Минюст в связи с этим ярлыком», – сказал Калих.

Он также отметил, что «сам ярлык «иноагент» крайне унизителен и оскорбителен для тех десятков правозащитных, экологических организаций, которые были признаны таковыми».

«Они вынуждены нашивать на себя какие-то ярлыки, платить огромные штрафы за неупоминание себя иностранным агентом. То же самое коснется Фонда «Холокост». Ничего хорошего не связано с этим ярлыком», – отметил Андрей Калих.

«Это чисто антисемитская акция»

«Если они просят навесить этот ярлык «иноагента» на Фонд «Холокост» – это чисто антисемитская акция… На самом деле, есть среди них [заявителей] и полные антисемиты. Ясно, что организовал всю эту группу очень талантливый человек, пермский активист Роман Юшков, я его очень хорошо знаю и борюсь с его проявлениями. Его пытались привлечь несколько раз к уголовной, административной ответственности за гомофобные, антисемитские, ксенофобные акции, но каждый раз ничего не получалось, потому он чувствует свою безнаказанность и имеет все больше веса. Раньше все считали, что он маргинал, одиночка, сумасшедший и отмахивались от него. Но сейчас это доведено до такой степени, что не он маргинал, а те, кто от него отмахивались, они потеряли свой вес, а он приобрел силу. Так Фюрер и появляется без сопротивления, без противодействия», – заявил Калих.

К «Idel.Реалии» у журналиста претензия в том, что новость была опубликована без критического взгляда на заявителей и тезисы их обращения в Минюст.

««Idel.Реалии», по сути, перепостили статейку, написанную в Агентстве «Перископ» – это агентство новостей Романа Юшкова о Романе Юшкове. Без всякого критического взгляда, процитировали и Юшкова, процитировали подробно источники финансирования «Холокоста», совершили массу ошибок. А то, что они, якобы, привлекли Илью Альтмана (соучредитель Фонда «Холокост» – прим.ред.) в качестве другой стороны, – он очень взвешенный человек, ничего против не скажет. Он сказал, что будет комментировать, когда увидит это заявление. Никто их в этой статье антисемитами не назвал и в этом ее несбалансированность. Если вы процитировали антисемитов, то будьте добры, привлеките кого-нибудь, кто назовет вещи своими именами и назовет Рому Юшкова известным антисемитом, который организовал всю эту группу. То, что происходит, – признать еврейские организации иностранными агентами – это акт антисемитизма», – заключил Андрей Калих.

Несмотря на то, что у критиков публикации есть вопросы к личности автора обращения в Минюст, в самой новости, где цитируется текст его заявления и приводятся цитаты Юшкова нет проявлений враждебности к организации «Холокост», заявила TRTна русском медиаюрист «Центра защиты прав СМИ» Светлана Кузеванова.

«Публикация совершенно нейтральна по стилю изложения информации, сообщается о факте обращения группы людей в Минюст с требованием признать организацию «Холокост» иностранным агентом. Вне зависимости от того, что именно стало основанием для подобного обращения активистов, издание совершенно корректно рассказало об этом событии. Ни проявления нетерпимости по национальному признаку, ни какой-либо враждебности по отношению к организации «Холокост» или евреям в тексте публикации очевидно нет», – указала Кузеванова.

Несколько слов в защиту слова

Ответственный секретарь Общественного комитета «Свобода совести», эксперт Института прав человека Лев Левинсон считает, что свобода слова и выражения мнений является наивысшей ценностью демократического общества и ссылается в этом на опыт и практику Европейского суда по правам человека.

«Юшков ничего не нарушил, это сказав, журналист ничего не нарушил, это написав, редакция ничего не нарушила, этот материал сняв [с публикации], а публика ничего не нарушила, устроив скандал по этому поводу. С точки зрения свободы выражения мнений – все правы и могли это сделать, в том числе и редакция. Но право издания надо тоже защищать, есть редколлегия, определенная политика, [журналисту] нужно доказывать, что здесь нет ничего плохого… Заявители может и являются антисемитами, это нехорошо, но и не запретишь. Я не вижу здесь ничего странного, даже в самом обращении… Закон [Об иноагентах] никому не нужен, он вредный, репрессивный и получилось так, что Конституционный суд вроде решил, что признание иностранным агентом не является дискриминирующим, и не может ограничивать права. Но суд это вынес, чтобы не признавать это неконституционным. Мы видим, что все приличные организации, правозащитные, научные, околонаучные, уже и исследовательские, признаны иноагентами, это уже становится почетным званием», – рассказал Левинсон в комментарии TRTна русском.

При этом правозащитник назвал «странным» то, что Юшков представлен в публикации в качестве респектабельного журналиста.

«Может фигура Юшкова нам и неприятна, может он и антисемит, но я не вижу ничего крамольного в его речах. Если [фонд] «Холокост» получает иностранное финансирование, – ничего плохого в этом нет, и надо получать. Если не получают, тогда и вовсе нет оснований. Если брать саму статью, то на «Свободе» несколько странно было видеть фотографию Юшкова, как будто он приличный человек. Он – фигура неблаговидная, насколько я знаю от пермских правозащитников, хотя он тоже позиционирует себя в качестве правозащитника… В публикации можно было бы написать иначе, не делали бы респектабельного журналиста из хулигана», – отметил эксперт.

Левинсон отметил злоупотребление обвинением в антисемитизме в последнее время.

«Что тут может быть объективного? Столько законов, все превратили в такое скопление запретов, что любой материал, и антисемитский, и просемитский и совершенно нейтральный, информационный, в 90% случае не представляет опасности для общества, но из всего можно вывести необходимый запрет. Все должно быть свободным, кроме крайних [публикаций]. Сегодня нельзя ругать чеченцев, потому что там сидит Кадыров, а раньше «можно и нужно было» последними словами. Сейчас нельзя ругать евреев. Евреи думают, что это хорошо? Не знаю, не уверен», – сказал Левинсон.

Эксперт отметил, что согласно практике Европейского суда, в подавляющем большинстве случаев право журналистов даже на крайние взгляды защищено, как одна из наивысших ценностей.

«Все это вмешательство в свободу СМИ. Я проводил исследование в части свободы выражения мнения в практике ЕСПЧ. Там совершенно отчетливо видно, что журналисты пользуются большей свободой с точки зрения ЕСПЧ, в том числе в плане языка вражды, всяких табу и запретов, оскорблений, чем другие творческие профессии – художники, писатели, режиссеры. Очень много решений ЕСПЧ, где признавали: да, свобода слова и выражения мнения – очень великая ценность, но фильм даже известного режиссера может оскорбить чувства жителей, например, Австрии. А по журналистам есть два спорных решения, а так ЕСПЧ всегда защищал их, даже объективно в сомнительных случаях все равно считал, что свобода СМИ – это ценность, которая должна быть защищена максимально», – заключил Левинсон.