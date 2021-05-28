В течение несколько лет граждане России получат электронные паспорта. Пока на просторах интернета сторонники прогресса спорили с мракобесами о пользе такого перехода, правительство страны продолжало его откладывать. И вот с декабря 2021 года москвичи начнут получать заветные пластиковые карточки, а вслед за ними и остальные россияне. Ажиотаж обещают не создавать, а старые бумажные паспорта будут действовать вплоть до 2035 года, если не дольше. Просто с какого-то момента при получении в 14 лет или замене он уже не будет выглядеть как привычная книжка.

Внешне паспорт будет напоминать банковскую карту или автомобильные права. На лицевой стороне – набор из Ф.И.О., даты рождения и фото владельца, а внутри будет чип, на котором хранится куда больше сведений. К слову, в Минцифре заявляют, что карта и чип целиком сделаны из российских компонентов. Возможно, с учетом нашего отставания в этой сфере именно отсюда идёт задержка в реализации проекта, идущего еще с 2013 года. Разумеется, все программное обеспечение и криптографические алгоритмы тоже разработаны в России.

Разумеется, ради такого набора не стоило бы и заморачиваться. Но самое интересное – в чипе. Он будет содержать адрес регистрации, СНИЛС, ИНН, биометрические данные (отпечатки пальцев обеих рук и несколько разных изображений лица), водительские права, если они есть, и ряд другой информации. То есть новый паспорт сможет заменить практически все прочие документы. Более того, сама по себе пластиковая карта – не более чем материальное воплощение. Все данные будут храниться сети, а гражданин сможет идентифицировать себя при помощи приложения на смартфоне.

Кто самый продвинутый?

Как и любое нововведение в России, электронные паспорта должны пройти проверку традиционными ценностями, а именно ленью, избыточным консерватизмом и «все уже привыкли». Но, вопреки стереотипам, правящий класс в нашей стране достаточно продвинут, пусть и не во всех вопросах. Более того, мы даже сами не понимаем, насколько прогрессивны.

Можно по пальцам одной руки посчитать страны, где работают полноценные или даже превосходящие аналоги наших «Госуслуг». А в подавляющем большинстве все взаимодействие человека проходит в традиционном формате бесконечных бумажек и очередей. В США и Израиле до сих пор бывает сложно расплатиться безналом, а терминалы зачастую принимают только карточки старого образца с магнитной полосой.

Доля безналичных платежей в России составляет 70,3%, следует из данных Центробанка, хотя еще 7 лет назад составляла 13,5 процентов. При этом речь идет о высокотехнологичных способах оплаты, в то время как в развитых капиталистических странах до сих пор в ходу бумажные чековые книжки.

Банковские приложения мировых финансовых гигантов до сих пор выглядят жалко на фоне даже самых первых версий «Сбербанк-онлайн» или «Тинькофф» и толком ничего не умеют. Рассказы о том, что ты можешь оплатить коммуналку, налоги, штрафы, страховку и много чего еще за пару минут со своего смартфона на большей части планеты воспринимаются как фантастика.

Поэтому внедрение электронных паспортов – давно ожидаемая перспектива. И мы бы уже жили с ними, если бы не ряд препятствий.

Долго запрягаем

Главное среди них – инерция системы. Одно дело – продвигать прогрессивные вещи в коммерческих структурах, пусть и крупных, и другое – на национальном уровне. Оставим за скобками маргиналов, вопящих о чипировании, числе Зверя и «он нас считает». Реального влияния на события у них все равно нет. Но заставить всю государственную махину перейти на электронные рельсы было делом непростым.

Система «Госуслуги» возникла в конце 2009 года и с тех пор постоянно, но зачастую болезненно развивается. Каждая новая услуга переходила в режим онлайн долго, со скрипом и сбоями. Только в 2020 году начали тестировать электронное голосование и до сих пор оно проходит в пробном режиме и лишь в нескольких регионах. Тем не менее, сейчас в системе зарегистрировано свыше 100 миллионов граждан страны и основной массив их взаимодействия с государством действительно перешел в онлайн.

Вторая не менее сложная задача – требования к полной локальности продукта. Банковская карта может содержать китайский чип и работать на американских платежных алгоритмах. Паспорт гражданина – нет. И если в плане программного обеспечения мы всегда были и остаемся одними из лучших, то в плане «железа» все далеко не так радужно. Советский анекдот про то, что наша микроэлектроника отстала от западной навсегда, не так уж далек от истины. С нуля освоить производство собственных процессов на своем сырье и оборудовании, по своим же технологиям – задача, близкая к невозможной. Даже у Китая, привыкшего все копировать, это получается с огромным трудом.

Третья проблема – это безопасность данных. Разумеется, подделывают и бумажные паспорта, да и любые аккаунты при желании умельцы могут взломать. Но раз речь идет об основополагающем удостоверении личности, то риски здесь совершенно иные. Получив доступ к нему, злоумышленник может буквально стереть или сильно испортить его жизнь. И тут выяснилось, что не только граждане с недоверием смотрят на государство, но и внутри самого руководства страны существует определенное сопротивление. Инсайдеры утверждают, что паспортная реформа на протяжении последних пяти лет идет не откуда-нибудь, а из ФСБ. Все, что нужно знать о жителях и гостях России, они и так знают, а вот даже потенциальная утечка данных самих сотрудников спецслужб их очень пугает. Впрочем, судя по всему, компромисс был достигнут.

Цифровизация на перепутье

Россия уже не стала флагманом в этой истории, но граничит с двумя странами, в которых переход на электронные рельсы можно считать завершенным.

С одной страны, у нас монструозный Китай. За несколько десятилетий он из мирового сборочного цеха превратился в экономического и технологического лидера. Сегодня жителю Поднебесной, выходя из дома, достаточно иметь с собой только смартфон. Благодаря системе qr-кодов он расплатится в любом магазине или на рынке, проедет в общественном транспорте, пройдет КПП на работе, запишется к врачу и получит любую госуслугу.

Правда, в довесок к этому там есть глобальная система распознавания лиц и пресловутый социальный рейтинг. От этого не спрятаться нигде, и неблагонадежные граждане даже за мелкие проступки получают реальное поражение в правах, в то время как образцовые китайцы могут пользоваться множеством привилегий. В Китае отсутствует понятие анонимности, и с 2004 года войти в интернет там можно лишь через идентификацию личности. С нового 2021 года вступил в силу закон о криптовалютах. Разумеется, власти не собираются пускать на свой рынок биткоин. Но цифровой юань, по мнению экспертов, может в течение нескольких лет полностью вытеснить обычный. И в китайских условиях это приведет к еще большему контролю государства над гражданами.

На другом полюсе – маленькая, но гордая Эстония. Получив в наследство от советской эпохи образованное население и один из лучших в мире институтов кибернетики, а от Европы – деньги и картбланш на демократические преобразования, она построила первое в мире полностью цифровое государство.

Электронные паспорта появились здесь еще в нулевых. С их помощью можно делать вообще все что угодно: от оплаты в ресторане до голосования на национальных выборах. При этом разработкой и развитием всей этой инфраструктуры занимается частная компания, придумавшая блокчейн еще раньше, чем это слово вообще появилось. Данные граждан надежно защищены и никто не может получить к ним больший доступ, чем положено в рамках занимаемой должности. Учителя отслеживают успеваемость учеников, но не видят, к примеру, их медицинскую карту. Зато только ее и могут посмотреть врачи. А родители теряют доступ к данным своих детей по достижении ими 18 лет. Сейчас такие документы есть у 1,7 миллионов человек, в том числе и не граждан страны. Любой иностранец, желающий вести бизнес в Эстонии, получает аналог карты со своими правами доступа, а дарить их почетным гостям уже стало своеобразной традицией.

А на случай глобальной кибератаки Эстония открыла первое в мире цифровое посольство – все данные ее граждан дублируются в зашифрованном виде на серверах в Люксембурге. Фактически это бэкап целой страны.

Эксперты говорят, что скорее всего Россия пойдет по китайскому пути. В подтверждение этому год назад появилась новость о том, что будет создано специальное приложение для мигрантов с цифровым профилем, который будет показывать их «рейтинг социального доверия». Отказ от его установки автоматически понизит это доверие, а несколько даже мелких нарушений приведут к автоматической депортации гастарбайтера. Фактически это та же практика, что применяется китайцами в отношении Синьцзян-Уйгурского автономного региона с той разницей, что им некуда выдворять неугодных и они занимаются их угнетением, что вызывает осуждение во всем мире.

Впрочем, даже если и будут внедрены какие-то системы сродни социальному рейтингу и особый доступ к данным со стороны силовых структур, все это будет ограничено и компенсировано другими преимуществами. В частности, у россиян скорее европейский, чем азиатский подход к приватности и безопасности данных. И ментально, и технологически мы происходим с Эстонией из одной страны. Но каким бы ни стало наше цифровое будущее, одно о нем можно сказать наверняка: оно неизбежно.