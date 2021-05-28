ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Сын спикера Кремля торгует лесом вместе с партнером из Турции
Николай Песков, сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стал совладельцем бизнеса по торговле лесом в марте 2021-го. Он владеет 33% компании «Векон констракшн»
Сын спикера Кремля торгует лесом вместе с партнером из Турции
Сын спикера Кремля торгует лесом вместе с партнером из Турции / Others
28 мая 2021 г.

Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от первого брака Николай Песков вместе с турецким бизнесменом Ширином Кулиевым владеет компанией «Векон констракшн», которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается торговлей лесом и строительными материалами, пишет «МБХ Медиа».

«Векон констракшн» была учреждена в марте этого года другим турецким предпринимателем – Джемом Эрбакышем. Однако уже в апреле стопроцентным владельцем компании стала некая Захарова Мария Борисовна. Николай Песков получил 33% компании 27 мая.

Николай Песков ранее носил фамилию Чоулз – это фамилия отчима, гражданина Великобритании. Молодой человек жил и учился в Великобритании, он вернулся в Россию в 2012 году. Позже Николай сменил фамилию.

В России Николай Песков работал корреспондентом телеканала RT, а позже занимал пост креативного директора компании Зиявудина Магомедова Fight Nights, занимавшейся проведением боев по смешанным единоборствам.

В апреле 2018 года Чоулз зарегистрировал в Москве компанию по продаже твердого, жидкого и газообразного топлива «Фортунаойл плюс», писали «Открытые медиа». В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес – ресторанную компанию «Донербургер» – Чоулз основал вместе с партнером Тайбат Карааслан в марте этого года.

В июле прошлого года сообщалось, что Николай Песков стал советником президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной (бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина).

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us