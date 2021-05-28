Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от первого брака Николай Песков вместе с турецким бизнесменом Ширином Кулиевым владеет компанией «Векон констракшн», которая, по данным «СПАРК-Интерфакс», занимается торговлей лесом и строительными материалами, пишет «МБХ Медиа».

«Векон констракшн» была учреждена в марте этого года другим турецким предпринимателем – Джемом Эрбакышем. Однако уже в апреле стопроцентным владельцем компании стала некая Захарова Мария Борисовна. Николай Песков получил 33% компании 27 мая.

Николай Песков ранее носил фамилию Чоулз – это фамилия отчима, гражданина Великобритании. Молодой человек жил и учился в Великобритании, он вернулся в Россию в 2012 году. Позже Николай сменил фамилию.

В России Николай Песков работал корреспондентом телеканала RT, а позже занимал пост креативного директора компании Зиявудина Магомедова Fight Nights, занимавшейся проведением боев по смешанным единоборствам.

В апреле 2018 года Чоулз зарегистрировал в Москве компанию по продаже твердого, жидкого и газообразного топлива «Фортунаойл плюс», писали «Открытые медиа». В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес – ресторанную компанию «Донербургер» – Чоулз основал вместе с партнером Тайбат Карааслан в марте этого года.

В июле прошлого года сообщалось, что Николай Песков стал советником президента Федерации конного спорта России (ФКСР) Марины Сечиной (бывшей супруги главы «Роснефти» Игоря Сечина).