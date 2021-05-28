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Domestos отремонтирует туалеты в российских школах
Иностранный производитель бытовой химии снова объявил в России конкурс худших школьных туалетов. Школы с разбитыми санузлами получат бесплатный ремонт и годовой запас моющих средств
Domestos отремонтирует туалеты в российских школах
Domestos отремонтирует туалеты в российских школах / Others
28 мая 2021 г.

Британский бренд бытовой химии Domestos, который принадлежит нидерландской компании Unilever, объявил о конкурсе на ремонт проблемных туалетов в российских школах.

Участникам необходимо заполнить онлайн-заявку, в которой следует указать адрес школы, где находится требующий ремонта туалет, и описать состояние уборной, приложив фотографии. Финалисты получат набор чистящих средств бренда, а специальная комиссия выберет три школы, ремонт в которых оплатит иностранная компания.

Конкурс на худший школьный туалет начался еще в марте, но на него обратили внимание только сейчас, замечает «Медуза». Domestos уже отремонтировал санузлы в российских школах в 2019 и 2020 годах.

На данный момент заявки на участие подали школы Гусь-Хрустального Владимирской области, Чебоксар Республики Чувашия, Междуреченска Кемеровской области, Волгограда, Нефтекамска Республики Башкортостан, Барнаула Алтайского края, Новомосковска Тульской области и других городов. Большинство туалетов находятся в плохом состоянии: внутри протекают трубы и обваливается плитка. Некоторые участки отметили в заявках, что школьники не посещают уборные и предпочитают отпрашиваться домой, чтобы сходить в туалет.

В ноябре 2020 года школу в селе Дунаево Забайкальского края оставили без туалета. Суд постановил, что существующая там уборная находилась в плачевном состоянии, поэтому ее эксплуатация становилась опасна для учащихся.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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