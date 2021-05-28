Администрация президента США Джо Байдена решила не продлевать исключение из сирийских санкций в отношении американской компании Delta Crescent Energy, которая вела разработку нефтяных месторождений в оккупированом террористами ОНС/PПК северо-восточном районе Сирии, сообщают источники Al-Monitor и Associated Press.

Соглашение о сотрудничестве в области добычи и реализации нефти американская нефтяная компании Delta Crescent Energy заключила с администрацией ОНС/РПК в 2020 году. В апреле 2020-го команда президента Дональда Трампа вывела в исключительном порядке компанию Delta Crescent Energy из-под санкций министерства финансов США

США в 2020 году расширили санкции против Сирии вступившим в силу «Законом Цезаря», в рамках которого под санкции подпадают не только организации Сирии, но и других стран, которые взаимодействуют с режимом Асада.

Спецпосланник США Джоэл Рейберн признавал, что администрация Дональда Трампа оказала содействие Delta Crescent Energy в заключении нефтяного контракта. Компания была создана людьми, близкими к республиканским кругам, – экс-послом США в Дании Джеймсом Кейном, бывшим офицером подразделения сил специального назначения «Дельта» Джеймсом Ризом и Джоном Дорриером-младшим, бывшим руководителем энергетической фирмы Gulfsands. Американские СМИ обращали внимание на их донорскую активность в Республиканской партии.