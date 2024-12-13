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Таджикистан выдворяет беженцев
ООН призвала Таджикистан прекратить депортацию афганских беженцев, напомнив о международных обязательствах по защите их прав
Таджикистан выдворяет беженцев
Группа афганских солдат бегущих в Таджикистан в июне 2021 года / ГКНБ Таджикистана
13 декабря 2024 г.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) обратилось к властям Таджикистана с требованием прекратить депортацию афганских беженцев. В заявлении, опубликованном на официальном сайте организации, отмечено, что такие действия нарушают международные стандарты и обязательства страны.

С 3 по 5 декабря Таджикистан депортировал как минимум 41 гражданина Афганистана, из которых 37 были зарегистрированными беженцами.

«Депортация беженцев в любую страну, где им может быть нанесен серьезный ущерб, является нарушением принципа невыдворения. Этот принцип закреплен в статье 33 Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года, которую подписал Таджикистан», — напомнили в УВКБ.

Особую обеспокоенность в УВКБ вызывает то, что депортированные мужчины часто являются основными источниками дохода для своих семей. Это оставляет женщин и детей, находящихся в Таджикистане, в еще более уязвимом положении.

Глава Комитета афганских иммигрантов в Таджикистане Мусаввир Баходури подтвердил высылку афганцев. По его словам, причины депортации включают «ношение неприличной бороды, ношение иностранной одежды и неподобающее поведение в обществе, употребление алкоголя, создание конфликтных ситуаций и розни в обществе, политические дебаты в соцсетях, пропаганду экстремизма и религии, работу без официального документа и оскорбление людей».

Баходури подчеркнул, что депортация афганских граждан, возвращающихся на родину, может представлять угрозу для их жизни. Он обратился в органы безопасности Таджикистана, представительство УВКБ ООН и другие организации, чтобы остановить процесс высылки, но депортации продолжаются.

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