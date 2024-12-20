Израильская армия нанесла удары по различным районам сектора Газа, в результате чего погибли 19 человек, включая женщин и детей, еще множество людей получили ранения.

Управление гражданской обороны сообщило, что авиаудары по жилым домам в районе Сабра на юге Газы унесли жизни девяти человек из трех семей. Многие получили ранения.

По информации медицинских источников, израильские беспилотники атаковали два мотоцикла на юге сектора Газа. В результате погибли три человека.

В центре Газы и городе Рафах произошли два отдельных нападения, в которых погибли шесть палестинцев. В городе Дейр эль-Балах в результате удара израильского беспилотника погиб один человек, есть пострадавшие.

С 7 октября, по данным властей, в результате израильских атак на сектор Газа погибло 45 129 палестинцев. Среди них около 17 492 детей и 11 979 женщин. Ранения получили 107 338 человек.

ХАМАС заявил, что 17 декабря в Дохе состоялись серьезные и позитивные переговоры по прекращению огня и обмену пленными. Переговоры проходили при посредничестве Катара и Египта, говорится в письменном заявлении организации.

«Достижение соглашения о прекращении огня и обмене пленными будет возможно только в том случае, если оккупант не будет выдвигать новых условий», — подчеркнули в ХАМАС.