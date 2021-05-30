Впервые в Стамбуле!!! Световое шоу в честь покорения Константинополя

Айя-София в ярких красках. 568-ю годовщину завоевания Стамбула отметили световым шоу. Празднование началось с чтения Корана в мечети Айя-София и продолжилось завораживающем представлением в Галатской башне. В напоминание об изменившем ход мировой истории событии было спроецировано изображение верхом на коне султана Мехмета II Фатиха, покорившего столицу Византии, Константинополь в возрасте 21 года. #Турция #Стамбул #1453 #shorts