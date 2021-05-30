США ЗА ПАЛЕСТИНУ? Американцы требуют санкций против Израиля

Тысячи простых американцев прошлись по Вашингтону с требованием ввести санкции против Израиля за оккупацию палестинских территорий, военные преступления и нарушение прав человека в блокадном секторе Газа, Восточном Иерусалиме и оккупированном Западном берегу. Накануне в поддержку Палестины выступили свыше 100 общественных организаций США. Многие участники акции приехали к зданию Конгресс США страны из других штатов. #США #Израиль #Палестина #shorts