ПОЛИТИКА
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США ЗА ПАЛЕСТИНУ? Американцы требуют санкций против Израиля
Тысячи простых американцев прошлись по Вашингтону с требованием ввести санкции против Израиля за оккупацию палестинских территорий, военные преступления и нарушение прав человека в блокадном секторе Газа, Восточном Иерусалиме и оккупированном Западном берегу. Накануне в поддержку Палестины выступили свыше 100 общественных организаций США. Многие участники акции приехали к зданию Конгресс США страны из других штатов. #США #Израиль #Палестина #shorts
wwcew / Others
30 мая 2021 г.
Истории
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