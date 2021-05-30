ПОЛИТИКА
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Стамбул требует от Китая остановить геноцид уйгуров
В Стамбуле перед зданием Генерального консульства Китая состоялась акция протеста против политики насильственной ассимиляции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Собравшиеся потребовали от Пекина прекратить кампанию репрессий в отношении уйгуров и представителей других тюрко-мусульманских народов. Канада, США и Нидерланды характеризуют происходящее в КНР как геноцид. #Турция #Стамбул #уйгуры #shorts
fyhr / Others
30 мая 2021 г.
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