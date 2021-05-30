Стамбул требует от Китая остановить геноцид уйгуров

В Стамбуле перед зданием Генерального консульства Китая состоялась акция протеста против политики насильственной ассимиляции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Собравшиеся потребовали от Пекина прекратить кампанию репрессий в отношении уйгуров и представителей других тюрко-мусульманских народов. Канада, США и Нидерланды характеризуют происходящее в КНР как геноцид. #Турция #Стамбул #уйгуры #shorts