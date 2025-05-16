ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Трамп: «Пункт назначения неизвестен»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, скорее всего, вернется в Вашингтон и не поедет в Турцию на переговоры между Россией и Украиной
Трамп: «Пункт назначения неизвестен»
Президент США Дональд Трамп / Reuters
16 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что завершит ближневосточное турне возвращением в Вашингтон и, вероятно, не поедет в Турцию, где должны пройти переговоры между российской и украинской делегациями.

«Мы уезжаем завтра», — сказал Трамп вечером 15 мая, отвечая на вопросы журналистов в ОАЭ. Эта страна стала третьей и последней остановкой его зарубежной поездки.

По словам президента, маршрут менялся по ходу визита.

«Это почти как «пункт назначения неизвестен». Нам звонят: «Вы можете быть здесь? А можете быть там?» Но, вероятно, мы вернемся в Вашингтон», — добавил он.

Ранее на вопрос, планирует ли он поехать в Турцию, Трамп дал уклончивый ответ. Он не подтвердил своего участия в переговорах, но допустил возможность визита «если это будет уместно».

Ближневосточное турне стало первой зарубежной поездкой Трампа в должности президента. Оно охватило три страны. На те же даты были назначены прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский, как и в 2022 году. О составе делегации сообщили в последний момент. Президент России Владимир Путин в Турцию не приехал.

Трамп заявил, что не ожидал его участия.

«Зачем ему ехать, если я не еду? Я не думал, что Путин может поехать, если меня там нет», — сказал он.

Украину на переговорах представляет делегация во главе с министром обороны Умеровым. По словам президента Владимира Зеленского, Киев решил участвовать в переговорах несмотря на «довольно низкий уровень» российской стороны — «из уважения» к Дональду Трампу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

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