Российские спецслужбы предупреждали Минск о подготовке провокаций российскими олигархами после выборов президента республики в 2020 году, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью газете «Коммерсант».

«Ситуация развивалась так стремительно, что многое было непонятно. Сейчас более или менее все становится на свои места. Возможно, тогда были предположения, что какие-то действия предпринимаются и со стороны отдельных российских олигархов или бывших российских олигархов», – сказал Макей.

Глава белорусского МИД отметил, что благодаря работе российских спецслужб и предоставленной ими информации провокации удалось предотвратить.

По его словам, были названы конкретные фамилии и имена бизнесменов, пытавшихся дестабилизировать ситуацию в республике.

При этом Макей утвердительно ответил на уточняющий вопрос, шла ли речь именно о российских олигархах: «Бывших российских олигархов в том числе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в МИД Беларуси вопрос о якобы причастности «российских олигархов» к провокациям во время выборов в республике в 2020 году. В июне прошлого года Песков отверг слова Лукашенко о спонсирующих оппозицию олигархах и заявил, что вообще не знает о существовании таковых в России.

О финансировании бизнес-элитой из России местной оппозиции еще в июне прошлого года сообщал сам президент республики Александр Лукашенко. «Те, кто сегодня финансируется за счет российских олигархов, четко поняли, что на деньги российских олигархов они к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси», – говорил он.

В республике более полугода продолжались протесты после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов. Поводом стали предполагаемые нарушения при проведении голосования. По официальным данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,10% избирателей, а за его оппонента Светлану Тихановскую – 10,12%. По мнению оппозиции и местных экспертов, Тихановская набрала значительно больше голосов, чем об этом заявлено властями, и должна была считаться избранным президентом страны или пройти во второй тур вместе с Лукашенко.

Акции протеста несогласных с результатами выборов жестко подавлялись милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Шесть человек погибли в столкновениях с силовиками, десятки – приговорены к тюремному заключению.