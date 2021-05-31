Останки 215 несовершеннолетних были обнаружены на месте бывшей школы для ассимиляции детей коренных народов в городе Камлупс в Канаде, сообщает CanadianPress. Некоторым из детей на момент смерти было всего по три года.

Массовое захоронение было обнаружено с помощью специального радара во дворе школы-интерната для индейцев, которая функционировала с 1869 по 1978 год.

По словам лидера Сообщества индейцев Камлупса (Tkʼemlúps te Secwepemc) Розанны Казимир, погибшие дети относились к их общине.

Казимир сообщила, что в настоящее время продолжаются работы по поиску аналогичных захоронений. «Это только начало, но, учитывая характер этой новости, мы сочли важным поделиться ею немедленно», – сказала она.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал новость «шокирующей».

«Известие об останках, найденных в школе-интернате в Камлупсе, ранит мое сердце. Это болезненное напоминание о мрачном и постыдном периоде в истории нашей страны», – написал Трюдо в соцсетях.

Канадские власти в 2015 году официально признали существовавшую ранее систему школ-интернатов, в которые принудительно отправляли детей представителей коренных народов, «культурным геноцидом».

В 2008 году правительство страны извинилось перед коренными народами за эту практику.

Данная система существовала с 1840-х до 1990-х. В так называемых христианских школах-интернатах тысячи детей-индейцев умирали от голода, холода и медицинских экспериментов. Большинство из них подверглись физическому, сексуальному и психологическому насилию. Всего канадское правительство отняло у семей коренных народов более 150 тысяч детей.